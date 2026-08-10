Danilo Pereira em ação pelo Botafogo diante do Fluminense, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Danilo Pereira em ação pelo Botafogo diante do Fluminense, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 10/08/2026 08:54

O centroavante, que assumiu a camisa 9, saiu do banco de reservas no fim do segundo tempo, para o lugar de Montoro. Ele pertence ao Rangers, da Escócia, e assinou vínculo com o Alvinegro por empréstimo até junho do ano que vem.Com Danilo Pereira à disposição, o Botafogo tornará o foco para a Sul-Americana. O próximo compromisso será contra o Cienciano, do Peru, quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final. A partida acontecerá em Cusco, a 3.400 metros acima do nível do mar.