Danilo Pereira em ação pelo Botafogo diante do Fluminense, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Recém-contratado pelo Botafogo, Danilo Pereira entrou em campo no empate por 1 a 1 com o Fluminense, no último sábado (8), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante lamentou o resultado, mas fez questão de enaltecer a estreia pelo Glorioso.

“Primeira vez em campo, é sempre algo especial. Não foi o resultado que esperávamos, mas vamos continuar lutando sempre”, escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais.
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O centroavante, que assumiu a camisa 9, saiu do banco de reservas no fim do segundo tempo, para o lugar de Montoro. Ele pertence ao Rangers, da Escócia, e assinou vínculo com o Alvinegro por empréstimo até junho do ano que vem.

Com Danilo Pereira à disposição, o Botafogo tornará o foco para a Sul-Americana. O próximo compromisso será contra o Cienciano, do Peru, quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final. A partida acontecerá em Cusco, a 3.400 metros acima do nível do mar.
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Danilo Pereira em ação pelo Botafogo diante do Fluminense, no Nilton Santos
Danilo Pereira foi uma das contratações do Fogão nesta janela
O volante Domingos Andrade foi uma das seis contratações do Botafogo nesta janela de transferências