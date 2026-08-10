Eduardo Saverin cofundou o Facebook ao lado de Mark Zuckerberg e outros três colegas - Reprodução/internet

Eduardo Saverin cofundou o Facebook ao lado de Mark Zuckerberg e outros três colegasReprodução/internet

Publicado 10/08/2026 10:37



O brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, e Jeff Bezos, da Amazon, fazem parte de um consórcio em negociação para comprar cerca de um terço do Liverpool . Segundo a Sky News, as conversas já estão em fase avançada e podem ser finalizadas ainda nesta semana.

Saverin é o maior bilionário do Brasil, com patrimônio estimado de mais de 35,9 bilhões de dólares (cerca de R$ 182,7 bilhões), de acordo com a Forbes. Já Bezos está em outro patamar: sua fortuna passa dos 224 bilhões de dólares (R$ 1,1 bilhão), o que o coloca como o quarto mais rico do planeta.



Como fica o Liverpool com o negócio



Os dois, entretanto, não estão à frente do negócio. O responsável pelo consórcio é Amit Bhatia, genro do magnata do setor siderúrgico Lakshmi Mittal e ex-acionista do Queens Park Rangers.

Com a negociação, o Liverpool foi avaliado em 6 bilhões de dólares (R$ 30,5 bilhões). Dono do tradicional clube inglês, o grupo Fenway Sports Group (FSG) seguirá como acionista controlador e responsável pela gestão.