O atacante Gabriel Martinelli, da seleção brasileira e do Arsenal, pode trocar o clube inglês pelo Galatasaray. O gigante turco sondou o jogador após não conseguir chegar a um acordo nas investidas pelo português Rafael Leão, do Milan, segundo o jornal 'talkSPORT'.
De acordo com a publicação, o time inglês só liberaria o atleta caso conseguisse contratar um substituto para a ponta esquerda nesta janela de transferências. O clube já monita alguns nomes, como Kenan Yildiz, da Juventus, e Eli Junior Kroupi, do Bournemouth.
Esta é a última temporada do contrato de Martinelli com o Arsenal, que se expira em junho de 2027. Recentemente, o jogador perdeu espaço na equipe de Mikel Arteta, em meio ao protagonismo de Leandro Trossard, que voltou ao Besiktas após empréstimo. Apesar disso, a chegada do grego Christos Tzolis pode representar uma concorrência a mais no setor.
Na última temporada, o clube londrino ganhou o Campeonato Inglês, encerrando um jejum de 22 anos, e chegou à final da Liga dos Campeões, onde acabou perdendo para o PSG. Desde que chegou à equipe, em 2019, Martinelli, de 25 anos, acumula 62 gols e 36 assistências em 278 jogos. O jogador também disputou a Copa do Mundo 2026 pela seleção brasileira.
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