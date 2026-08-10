Jair Ventura concedendo coletiva pós-jogo - Foto: Reprodução | Youtube - TV Vitória

Jair Ventura concedendo coletiva pós-jogoFoto: Reprodução | Youtube - TV Vitória

Publicado 10/08/2026 13:11 | Atualizado 10/08/2026 13:30

Rio - O Flamengou derrotou o Vitória, da Bahia, pelo placar de 2 a 0 no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (10). O primeiro gol da equipe carioca foi um golaço de Erick Pulgar, que já havia feito outro semelhante no primeiro turno da competição contra a equipe. Após a partida, o técnico da equipe baiana, Jair Ventura, bricou com a situação. A declaração repercutiu entre os torcedores flamenguistas.

"É muito díficil enfrentar essas equipes, até falei com o Pulgar depois do jogo: 'p**** Pulgar, minha vez de novo", disse o técnico, em tom bem-humorado na coletiva pós-jogo.

Alguns rubro-negros interpretaram que a declaração, além de engraçada, expressou o lado torcedor de Jair Ventura. Apesar de seu pai, Jairzinho ser um dos grandes ídolos da história do Botafogo, o treinador já declarou em entrevista ao "SporTV", que era torcedor do Flamengo na infância.

"Ele é muito Flamengo e nem faz questão de esconder isso" disse um torcedor por meio da rede social "X", o antigo Twitter. Outro internauta reforçou: "Esse técnico tem um pé no Flamengo".

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