Carrascal voltou a se destacar no triunfo do Flamengo sobre o VitóriaGilvan de Souza/Flamengo

Mais artigos de Rodrigo Souza
Rodrigo Souza
Rio - Após defender a Colômbia na Copa do Mundo de 2026, Carrascal voltou a se destacar pelo Flamengo. Após três meses, o meia colombiano voltou a participar diretamente de um gol e foi um dos destaques do triunfo sobre o Vitória por 2 a 0, neste último domingo (9), no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão.
LEIA MAIS: Lucas Paquetá comemora retorno aos gramados no Flamengo
Nos últimos meses, Carrascal sofreu com suspensões por causa de expulsões e não conseguiu ter sequência. Um dos pilares do Flamengo no ano passado, o meia colombiano tenta recuperar o prestígio com o técnico Leonardo Jardim e voltou a dar sinais do bom futebol no triunfo sobre o Vitória.
A última vez que Carrascal participou de um gol pelo Flamengo aconteceu na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, no dia 10 de maio. Desde então, foi relacionado para cinco jogos até a Copa do Mundo de 2026 e atuou em quatro. No Mundial, não atuou em nenhuma partida pela Colômbia.
LEIA MAIS: Pulgar vive temporada mais artilheira pelo Flamengo
Após retornar da Copa do Mundo, Carrascal começou como titular nos últimos dois jogos do Flamengo. O meia atuou por 63 minutos no empate com o Internacional, no Beira-Rio, e por mais 86 minutos no triunfo sobre o Vitória, no Maracanã. O jogador deu uma assistência na partida.
Além da assistência, Carrascal se destacou na parte criativa do Flamengo na partida. O meia colombiano criou uma grande chance e deu quatro passes decisivos, de acordo com as estatísticas do "SofaScore". O jogador recebeu a maior nota da partida.
Revelado pelo Millonarios, da Colômbia, Carrascal fez sua carreira no exterior antes de chegar ao Flamengo. O meia colombiano teve passagens por Sevilla, Karpaty, River Plate, CSKA Moscou e Dínamo de Moscou, onde atuava desde a temporada 2021/22. Já pela Colômbia, soma 24 partidas e dois gols.