Bruno Henrique comemorando gol que garantiu o triunfo, sobre o Vitória, no MaracanãReprodução/Sportv
Elogio de comentarista a atacante do Fla repercute: 'Virar estátua'
Atacante, de 35 anos, vai receber um busto em sua homenagem, na Sede da Gávea, com previsão para o dia 15 de novembro deste ano
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