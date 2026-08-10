Bruno Henrique comemorando gol que garantiu o triunfo, sobre o Vitória, no MaracanãReprodução/Sportv

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João André Pombo
Rio - Ídolo do Flamengo, Bruno Henrique, anotou o segundo gol da sua equipe sobre o Vitória, em partida válida pelo Brasileirão. Na transmissão do Sportv, o comentarista Lédio Carmona exaltou o jogador e sua história pelo clube. Os elogios repercutiram entre os torcedores do clube carioca.
"Por isso que ele vai virar estátua ele está há 8 anos resolvendo os problemas do Flamengo" essa foi a frase dita por Lédio Carmona, após o gol de Bruno, neste domingo (9). O jogador saiu do banco aos 28 minutos do segundo tempo e apenas 6 minutos depois de sua entrada, marcou um belo tento para resolver a partida.
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Bruno Henrique chegou ao Flamengo no começo de 2019, e desde então, tornou-se o jogador da história do clube a ter mais títulos oficiais, 19 no total, ao lado de seu companheiro, Giorgian de Arrascaeta. Ambos vão receber um busto de bronze, no dia 15 de Novembro, data que marca os 131 anos do time Rubro-Negro.
Em resposta à declaração do comentarista, por meio da rede social "X", o antigo Twitter, um torcedor disse: "Daqui a 10 anos, irei contar para os meus filhos como era assistir o Bruno Henrique em um domingo à tarde pelo Brasileiro ou na quarta à noite pela Libertadores".
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Torcedores do Flamengo celebrando o ídolo, Bruno Henrique - Reprodução/X @FelipeS15332619
Torcedores do Flamengo celebrando o ídolo, Bruno Henrique - Reprodução/X @BatmanDoMengao
Torcedores do Flamengo celebrando o ídolo, Bruno Henrique - Reprodução/X @AureoGama69414
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Torcedores do Flamengo celebrando o ídolo, Bruno Henrique - Reprodução/X @vixebraz
Torcedores do Flamengo celebrando o ídolo, Bruno Henrique - Reprodução/X @calimataborda
Torcedores do Flamengo celebrando o ídolo, Bruno Henrique - Reprodução/X @Natanzimdss
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Torcedores do Flamengo celebrando o ídolo, Bruno Henrique - Reprodução/X @HAHAMVL
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato