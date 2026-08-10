Evertton Araújo (ao centro) em ação durante treino do Flamengo, no CT Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo
“É muito especial, eu fico muito feliz. Muito especial não só para mim, mas para a minha família também. Por tudo que eles passaram, tudo que eu abri mão e construí para estar aqui”, disse o jogador, na zona mista.
“Cheguei em 2022, no último ano do sub-20, e sinto que estou evoluindo cada vez mais. Agradeço muito a Deus pela força e pela sabedoria”, completou.
Nesta temporada, Evertton Araújo soma um gol e duas assistências em 31 partidas pelo Flamengo, sendo 25 entre os titulares. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores.
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