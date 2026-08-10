Evertton Araújo (ao centro) em ação durante treino do Flamengo, no CT Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Evertton Araújo (ao centro) em ação durante treino do Flamengo, no CT Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/08/2026 14:21

triunfo do Flamengo por 2 a 0 sobre o Vitória , no último domingo (9), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve um sabor especial para Evertton Araújo. O meio-campista, que entrou em campo no segundo tempo, na vaga de Jorginho, completou 100 jogos pelo clube. Ele não escondeu a felicidade e lembrou das dificuldades que passou ao longo da carreira.

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“É muito especial, eu fico muito feliz. Muito especial não só para mim, mas para a minha família também. Por tudo que eles passaram, tudo que eu abri mão e construí para estar aqui”, disse o jogador, na zona mista.



“Cheguei em 2022, no último ano do sub-20, e sinto que estou evoluindo cada vez mais. Agradeço muito a Deus pela força e pela sabedoria”, completou. “É muito especial, eu fico muito feliz. Muito especial não só para mim, mas para a minha família também. Por tudo que eles passaram, tudo que eu abri mão e construí para estar aqui”, disse o jogador, na zona mista.“Cheguei em 2022, no último ano do sub-20, e sinto que estou evoluindo cada vez mais. Agradeço muito a Deus pela força e pela sabedoria”, completou.

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Nesta temporada, Evertton Araújo soma um gol e duas assistências em 31 partidas pelo Flamengo, sendo 25 entre os titulares. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores. Nesta temporada, Evertton Araújo soma um gol e duas assistências em 31 partidas pelo Flamengo, sendo 25 entre os titulares. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores.

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