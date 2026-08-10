Rio - O golaço de falta de Alex Telles no empate entre Botafogo e Fluminense por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, no sábado (8), repercutiu fora do Brasil. O meio-campista Bruno Fernandes, do Manchester United e da seleção portuguesa, postou o vídeo do lance no story do Instagram e ainda marcou o lateral-esquerdo na publicação.
Alex Telles marcou aos 44 minutos do primeiro tempo. A bola foi no ângulo e ainda tocou no travessão antes de entrar. Fábio se esticou, mas não conseguiu evitar o gol. O Tricolor deixou tudo igual aos 13 minutos da etapa complementar, com Ignácio, de cabeça.
Alex Telles foi companheiro de equipe de Bruno Fernandes na época em que defendia o Manchester United. Posteriormente, o brasileiro passou pelo Sevilla, da Espanha, por empréstimo e pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.
O lateral-esquerdo foi anunciado como reforço do Botafogo em 3 de setembro de 2024. Telles foi peça fundamental para as conquistas do Brasileirão e da Libertadores daquele ano.
Ele, inclusive, fez de pênalti o segundo gol do Glorioso na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG na final da competição continental. Recentemente, o lateral renovou com o Botafogo. O novo vínculo vai até o fim de 2028.
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