Trio MSN, Messi, Suárez e Neymar atuando pelo Barcelona Foto/Getty Images
Possível ida de Neymar ao Inter Miami deixa torcedores eufóricos
Brasileiro, de 34 anos, pode reviver no futebol dos Estados Unidos o trio com Luis Suárez e Lionel Messi que marcou uma época no Barcelona
Possível ida de Neymar ao Inter Miami deixa torcedores eufóricos
Brasileiro, de 34 anos, pode reviver no futebol dos Estados Unidos o trio com Luis Suárez e Lionel Messi que marcou uma época no Barcelona
Árbitro somali barrado da Copa admite frustração: 'Período difícil'
Juiz Omar Artan, no entato, destacou a alegria em ser o primeiro não-europeu a apitar a Supercopa da Uefa, que será nesta quarta-feira (12)
River anuncia Almada, que assina contrato válido até o fim de 2030
O meia argentino era alvo do Flamengo, mas escolheu voltar ao seu país após passagem pelo Atlético de Madrid, da Espanha
Vasco vê negociação por Brian Rodríguez esfriar e avalia alternativas
Clube mantém conversas com o América-MEX, mas há uma diferença de quatro milhões de dólares (R$ 20,4 milhões) entre as partes
Técnico ex-Flamengo é demitido do Volta Redonda
Mário Jorge deixa o clube na 16ª colocação da Série C, com três rodadas restantes para o fim da primeira fase; Neto Colucci assume seu lugar
Barcelona encaminha a contratação de Rodri
Jogador está perto de deixar o Manchester City na atual janela; meia foi destaque da Espanha e eleito o melhor jogador da Copa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.