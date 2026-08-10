Trio MSN, Messi, Suárez e Neymar atuando pelo Barcelona - Foto/Getty Images

Trio MSN, Messi, Suárez e Neymar atuando pelo Barcelona Foto/Getty Images

Publicado 10/08/2026 16:03

Rio - Em momento turbulento no Santos e com contrato até o fim da temporada atual, Neymar está sendo ventilado Inter Miami. A possibilidade do craque voltar a jogar ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez mexeu com os torcedores nas redes sociais.

Chamado de trio MSN, o brasileiro, o uruguaio e o argentino aturam juntos por quatro temporadas pelo Barcelona. Eles conquistaram uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, dois Campeonatos Espanhóis e três Copas do Rei.

"Vai ser épico ver esse trio mítico reunido novamente, Messi, Neymar e Suárez juntos em Miami tem tudo para transformar a MLS em um verdadeiro show" disse um usuário da rede social "X", o antigo Twitter, com certa animação.

Também houve alguns comentários de outros internautas falando sobre essa ser a decisão correta para a carreira de Neymar: "Melhor decisão q ele pode tomar é ir pra lá. Deixar para trás o país natal dele em que as pessoas só criticam ele invés de reconhecer os feitos dele, tanto pela Seleção, quanto pelo Santos. Lá em Miami ele vai seguir fazendo o que ama, mas com o apoio da família e amigos, que são as pessoas que realmente apoiam ele." disse o torcedor, que apoia a saída do camisa 10 do Santos para os Estados Unidos.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato