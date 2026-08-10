Rodri em campo pela Espanha - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Rodri em campo pela EspanhaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 10/08/2026 15:10

A tendência é que os últimos detalhes sejam resolvidos nos próximos dias. A operação deverá girar em torno de 65 milhões de euros (cerca de R$ 382,38 milhões).

Rodri chegou a negociar com o Real Madrid, mas as conversas não evoluíram. O meia, que foi eleito o craque da última Copa do Mundo, deseja voltar a atuar na Espanha, seu país natal. Já haveria um acordo de quatro temporadas entre o atleta e o Barcelona.

Revelado pelo Villarreal em 2015, Rodri se transferiu para o Atlético de Madrid em 2018, onde chamou a atenção de Pep Guardiola, que o levou para o Manchester City em 2019. Desde então, o volante se tornou um dos pilares da fase mais vitoriosa do clube inglês, conquistando uma Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, entre outros títulos.