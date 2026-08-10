Rodri em campo pela EspanhaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

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Pedro Logato
Rio - O Barcelona está bem perto de fechar a contratação do meia Rodri, de 30 anos, junto ao Manchester City. De acordo com informações do jornalista britânico Ben Jacobs, o clube catalão encaminhou um acordo pela contratação do destaque da seleção espanhola.
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A tendência é que os últimos detalhes sejam resolvidos nos próximos dias. A operação deverá girar em torno de 65 milhões de euros (cerca de  R$ 382,38 milhões).
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Rodri chegou a negociar com o Real Madrid, mas as conversas não evoluíram. O meia, que foi eleito o craque da última Copa do Mundo, deseja voltar a atuar na Espanha, seu país natal. Já haveria um acordo de quatro temporadas entre o atleta e o Barcelona.
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Revelado pelo Villarreal em 2015, Rodri se transferiu para o Atlético de Madrid em 2018, onde chamou a atenção de Pep Guardiola, que o levou para o Manchester City em 2019. Desde então, o volante se tornou um dos pilares da fase mais vitoriosa do clube inglês, conquistando uma Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, entre outros títulos.