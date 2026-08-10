Mário Jorge está de saída do Volta Redonda Foto: João Braz/VRFC
Mário Jorge chegou ao clube carioca em abril para substituir William De Mattia. Durante sua passagem, o comandante acumulou três vitórias, cinco empates e sete derrotas em 15 jogos. Na Copa Rio, foi eliminado pelo São Gonçalo, equipe da segunda divisão do Campeonato Carioca. O técnico deixa a equipe na 16ª colocação da Série C, com 18 pontos e faltando apenas três rodadas para o fim da primeira fase da competição.
O técnico sai com o pior aproveitamento no cargo nos últimos anos, com 31%, superando Felipe Loureiro, que tinha 33,3% em oito jogos, sendo duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.
Mário Jorge comandou o sub-20 do Flamengo entre 2022 e 2023. No período, conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copa Libertadores da categoria. O técnico também assumiu o time profissional interinamente após as saídas de Vítor Pereira e Jorge Sampaoli. Foram três jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota.
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