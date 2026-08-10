Germán Cano tenta recuperar espaço no Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Germán Cano tenta recuperar espaço no FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 10/08/2026 14:30

Rio - Herói da conquista do título da Libertadores em 2023, Germán Cano tenta recuperar o espaço e o protagonismo no Fluminense . Em meio a lesão de John Kennedy e a má fase de Hulk e Rodrigo Castillo, o camisa 14 pode virar uma solução para os problemas do técnico Luis Zubeldía em um momento crítico da temporada.

Sem vencer após a Copa do Mundo de 2026, o Fluminense foi eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil e viu a pressão aumentar às vésperas do mata-mata da Libertadores. Nesse cenário, o Tricolor reencontra o Independiente Rivadavia, da Argentina, que foi o algoz da fase de grupos com uma vitória inédita no Maracanã.

Recuperado de problemas físicos, Cano ainda luta para recuperar o ritmo. O centroavante, de 38 anos, atuou por cerca de dez minutos no empate com o Bragantino, além de 15 minutos nos empates com Bahia e Grêmio. Nos últimos três jogos, jogou por cerca de 30 minutos na partida de volta contra o Vasco, quando o Fluminense perdia por 2 a 0.



No empate com Bragantino, Cano teve apenas duas ações com a bola no pé e não deu nenhuma finalização. Já no empate com o Grêmio, teve cinco ações e deu duas finalizações, sendo uma na direção do gol (sem perigo). Já contra o Bahia, foi mais participativo, com oito ações, dois chutes e uma grande chance criada, segundo o "SofaScore".

Atualmente, Cano vive um momento bem distante da fase que o consagrou como um artilheiro letal e um dos heróis da conquista da Libertadores de 2023. Mesmo assim, o camisa 14 permanece como uma opção devido a baixa produtividade dos concorrentes Hulk e Rodrigo Castillo, além da lesão de John Kennedy, que não deve mais jogar na temporada.

O Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Já a partida de volta acontece no dia 18, no mesmo horário, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. O vencedor avança às quartas de final e encara Platense (ARG) ou Coquimbo Unido (CHI).