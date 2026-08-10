Rio - Uma cobrança de lateral inusitada chamou atenção na Rússia. Nader Mohammadi deu uma cambalhota para arremessar a bola na área e participou do terceiro gol na vitória do Spartak Kostroma por 3 a 1 sobre o SKA-Khabarovsk, neste último domingo (9), pela segunda divisão nacional.
O lance aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo. O zagueiro iraniano ganhou impulso com o movimento, colocou força no arremesso e encontrou Sergey Bugriev dentro da pequena área, onde desviou de cabeça para marcar o terceiro gol da equipe.
A jogada não é novidade para Mohammadi. Em 2021, quando ainda atuava no futebol iraniano, o defensor já havia usado a mesma técnica em uma cobrança antes da linha do meio-campo. Na ocasião, a bola chegou à área adversária, mas acabou desviada para a linha de fundo.
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