Nader Mohammadi dá cambalhota em cobrança de lateral - Reprodução

Nader Mohammadi dá cambalhota em cobrança de lateral Reprodução

Publicado 10/08/2026 14:30

Rio - Uma cobrança de lateral inusitada chamou atenção na Rússia . Nader Mohammadi deu uma cambalhota para arremessar a bola na área e participou do terceiro gol na vitória do Spartak Kostroma por 3 a 1 sobre o SKA-Khabarovsk, neste último domingo (9), pela segunda divisão nacional.

O lance aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo. O zagueiro iraniano ganhou impulso com o movimento, colocou força no arremesso e encontrou Sergey Bugriev dentro da pequena área, onde desviou de cabeça para marcar o terceiro gol da equipe.



A jogada não é novidade para Mohammadi. Em 2021, quando ainda atuava no futebol iraniano, o defensor já havia usado a mesma técnica em uma cobrança antes da linha do meio-campo. Na ocasião, a bola chegou à área adversária, mas acabou desviada para a linha de fundo.

Rory Delap, eat your heart out



Iranian defender Nader Mohammadi pull off an incredible somersault throw-in from his own half pic.twitter.com/dbme3odmqH — Sky Sports (@SkySports) February 15, 2021

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato