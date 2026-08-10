Kylian Mbappé durante treinamento do Real MadridReprodução / X @realmadrid
Os três jogadores passaram por exames médicos antes da primeira atividade sob o comando do técnico José Mourinho.
Mbappé, artilheiro da Copa do Mundo de 2026 com dez gols, que terminou na quarta colocação com a seleção da França, passou parte das férias em Ibiza, nas Ilhas Baleares, com seu amigo e ex-companheiro de Paris Saint-Germain Achraf Hakimi.
O time merengue vai disputar três jogos de preparação nos próximos dias, incluindo o Troféu Teresa Herrera contra o Deportivo de La Coruña, na quarta-feira, seguido de um amistoso contra o Schalke 04, da Alemanha, no sábado.
O Real Madrid fará sua estreia no Campeonato Espanhol no dia 22 de agosto, fora de casa, contra o Espanyol.
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