Rayssa Leal posa com troféu do SLS Rio Takeover - Reprodução / Instagram @sls

Rayssa Leal posa com troféu do SLS Rio TakeoverReprodução / Instagram @sls

Publicado 10/08/2026 13:10

Rayssa também comentou sobre o machucado que teve. "Senti que não estava no meu melhor. Então, respirei, fiz terapia e acho que isso foi a coisa que mais me ajudou. Conversar sobre o que está me afligindo é uma forma de esvaziar a mente e vir uma outra Rayssa", explicou.



A skatista torceu o pé durante o treino no Maracanãzinho e deixou o local mancando. Então, a jovem se medicou com uma injeção, além da terapia, e fez uma grande apresentação neste domingo.

Rayssa Leal leva público ao delírio

O torneio foi válido pela terceira etapa da Liga Internacional da SLS, que leva o esporte a cidades do mundo todo. Antes mesmo da última rodada de manobras, Rayssa já havia garantido o título. Ela conseguiu o feito ao somar 20.9 pontos acumulados, com as notas 6.8, 7.1 e 7.0 nas três primeiras tentativas.