Quando entramos em uma pista que não é tão favorável para o nosso skate, ficamos com um pouco de medo. É algo que eu tento tirar da minha cabeça, porque sei do meu skate, sei das manobras que consigo dar. Mas eu estava com bastante medo daquela ruba, a maior, e era uma coisa que estava me travando bastante", confessou.
Rayssa também comentou sobre o machucado que teve. "Senti que não estava no meu melhor. Então, respirei, fiz terapia e acho que isso foi a coisa que mais me ajudou. Conversar sobre o que está me afligindo é uma forma de esvaziar a mente e vir uma outra Rayssa", explicou.
A skatista torceu o pé durante o treino no Maracanãzinho e deixou o local mancando. Então, a jovem se medicou com uma injeção, além da terapia, e fez uma grande apresentação neste domingo.
Rayssa Leal leva público ao delírio
O torneio foi válido pela terceira etapa da Liga Internacional da SLS, que leva o esporte a cidades do mundo todo. Antes mesmo da última rodada de manobras, Rayssa já havia garantido o título. Ela conseguiu o feito ao somar 20.9 pontos acumulados, com as notas 6.8, 7.1 e 7.0 nas três primeiras tentativas.
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