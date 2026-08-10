Rodolfo Landim se reúne com aliados já pensando num possível retorno em 2028 - Instagram Rodrigo Dunshee de Abranches

Rodolfo Landim se reúne com aliados já pensando num possível retorno em 2028Instagram Rodrigo Dunshee de Abranches

Publicado 10/08/2026 14:28

Flamengo



A reunião, que contou também com a participação de apoiadores, ganha relevância diante da eleição de 2027. Landim e Dunshee estiveram no mesmo grupo político durante a gestão anterior e, posteriormente, protagonizaram a disputa eleitoral vencida por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual presidente rubro-negro.

Um encontro entre Rodolfo Landim, ex-presidente do, e Rodrigo Dunshee de Abranches, seu antigo vice-geral e candidato derrotado nas últimas eleições para o comando do clube, voltou a movimentar os bastidores políticos do Rubro-Negro.A reunião, que contou também com a participação de apoiadores, ganha relevância diante da eleição de 2027. Landim e Dunshee estiveram no mesmo grupo político durante a gestão anterior e, posteriormente, protagonizaram a disputa eleitoral vencida por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual presidente rubro-negro.

Embora não exista até o momento confirmação de uma candidatura, o reencontro pode representar uma reaproximação estratégica entre antigas lideranças. A movimentação alimenta a possibilidade de formação de uma frente política para fazer oposição à atual administração.



Paralelamente, os sucessivos questionamentos em torno do planejamento do futebol e da condução da atual janela de transferências começam a produzir efeitos também no campo político. Nesse cenário, Landim passa a recuperar espaço no imaginário de parte dos torcedores e pode ganhar força para um eventual retorno ao clube em 2027.



O ex-presidente, que deixou o cargo após um período marcado por conquistas expressivas e importantes transformações estruturais, poderá utilizar esse legado como contraponto caso a atual gestão enfrente dificuldades para entregar os resultados esperados.



Nos bastidores da Gávea, uma pergunta começa a ganhar força: seria apenas uma reunião entre velhos aliados ou o primeiro movimento de uma articulação para 2027?



A eleição ainda está distante, mas uma coisa parece evidente: na política do Flamengo, a disputa começa muito antes da abertura oficial das urnas.