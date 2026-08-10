Rodolfo Landim se reúne com aliados já pensando num possível retorno em 2028Instagram Rodrigo Dunshee de Abranches
A reunião, que contou também com a participação de apoiadores, ganha relevância diante da eleição de 2027. Landim e Dunshee estiveram no mesmo grupo político durante a gestão anterior e, posteriormente, protagonizaram a disputa eleitoral vencida por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual presidente rubro-negro.
O ex-presidente, que deixou o cargo após um período marcado por conquistas expressivas e importantes transformações estruturais, poderá utilizar esse legado como contraponto caso a atual gestão enfrente dificuldades para entregar os resultados esperados.
Nos bastidores da Gávea, uma pergunta começa a ganhar força: seria apenas uma reunião entre velhos aliados ou o primeiro movimento de uma articulação para 2027?
A eleição ainda está distante, mas uma coisa parece evidente: na política do Flamengo, a disputa começa muito antes da abertura oficial das urnas.
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