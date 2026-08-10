Ferran está na mira do PSG - Divulgação / Barcelona

Ferran está na mira do PSGDivulgação / Barcelona

Publicado 10/08/2026 13:40





"As negociações continuam", acrescentou a mesma fonte, confirmando as informações do jornal Mundo Deportivo. O Barcelona recusou, nesta segunda-feira (10), a primeira proposta do Paris Saint-Germain estimada em 40 milhões de euros (R$ 235 milhões, na cotação atual) pelo atacante Ferran Torres , confirmou à AFP uma fonte do clube catalão."As negociações continuam", acrescentou a mesma fonte, confirmando as informações do jornal Mundo Deportivo.

Segundo a imprensa local, Ferran Torres, autor do gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo 2026 contra a Argentina, já teria dado sinal verde para uma transferência ao PSG, onde voltaria a trabalhar com o técnico Luis Enrique, que o comandou na seleção.



O jogador de 26 anos, que tem contrato com o Barça até junho de 2027, se mostrou indeciso em relação ao seu futuro em entrevistas recentes durante uma excursão do clube nos Estados Unidos: "Tenho contrato com o Barcelona, mas no futebol nunca se sabe. Só espero tomar a decisão certa".



Quando perguntado se tinha um destino dos "sonhos" em mente, Torres respondeu que sim, mas sem revelá-lo: "Só quero ser feliz".

Confira números de Ferran Torres

O atacante, contratado em 2021 junto ao Manchester City por 55 milhões de euros (aproximadamente R$ 350 milhões na cotação da época), foi titular na maioria dos jogos da temporada passada, deixando o veterano Robert Lewandowski no banco.



Torres, revelado pelo Valencia, marcou 40 gols em 94 jogos entre todas as competições nas últimas duas temporadas.

