Gabriel Jesus em treino do Arsenal - Divulgação / Arsenal

Gabriel Jesus em treino do ArsenalDivulgação / Arsenal

Publicado 10/08/2026 16:22 | Atualizado 10/08/2026 16:24

Apesar do desejo do atleta, a situação não é tão simples pela situação financeira do clube italiano. Para conseguir fazer uma proposta capaz de convencer o clube da Inglaterra, a equipe que tem Diego Maradona como ídolo precisa realizar algumas vendas.

Gabriel Jesus chegou ao Arsenal em julho de 2022. Na ocasião, o clube de Londres desembolsou algo em torno de 52 milhões de euros (aproximadamente R$ 338 milhões na cotação da época) em operação junto ao Manchester City.

O atacante ficou o ano de 2025 praticamente todo parado depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Na última temporada, Gabriel Jesus atuou em 27 jogos, anotou seis gols e deu um assistência.