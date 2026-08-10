Gabriel Jesus em treino do ArsenalDivulgação / Arsenal

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Pedro Logato
Rio - O atacante Gabriel Jesus, de 29 anos, pode se transferir antes do começo da próxima temporada do futebol europeu. De acordo com informações do jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o brasileiro deu aval para o Arsenal negociá-lo com o Napoli.
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Apesar do desejo do atleta, a situação não é tão simples pela situação financeira do clube italiano. Para conseguir fazer uma proposta capaz de convencer o clube da Inglaterra, a equipe que tem Diego Maradona como ídolo precisa realizar algumas vendas.
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Gabriel Jesus chegou ao Arsenal em julho de 2022. Na ocasião, o clube de Londres desembolsou algo em torno de 52 milhões de euros (aproximadamente R$ 338 milhões na cotação da época) em operação junto ao Manchester City.
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O atacante ficou o ano de 2025 praticamente todo parado depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Na última temporada, Gabriel Jesus atuou em 27 jogos, anotou seis gols e deu um assistência.