Kylian Mbappé durante treinamento do Real MadridReprodução / X @realmadrid
Mbappé faz gol de bicicleta na volta das férias em treino do Real Madrid
Atacante francês se reapresentou nesta segunda-feira (10), no CT Valdebebas, em Madri, e iniciou a pré-temporada
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