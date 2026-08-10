Endrick ao lado de Valverde - Divulgação / Real Madrid

Endrick ao lado de ValverdeDivulgação / Real Madrid

Publicado 10/08/2026 16:47 | Atualizado 10/08/2026 17:18

A decisão sobre Endrick veio com o aval de José Mourinho, atual treinador do Real Madrid. O treinador avaliou e decidiu considerar o brasileiro como peça importante para o elenco.

O jovem recebeu sondagens de clubes do futebol espanhol e também da Inglaterra. Porém, com a decisão, ele irá seguir no grupo do Real Madrid por mais uma temporada.

O centroavante atuou seis meses emprestado pelo Lyon, da França, e teve boas atuações. Com bom rendimento, Endrick acabou sendo convidado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo.