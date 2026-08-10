Endrick ao lado de ValverdeDivulgação / Real Madrid

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Pedro Logato
Rio - O atacante Endrick, de 20 anos, irá seguir no Real Madrid na atual temporada. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", os agentes do brasileiro foram comunicados por parte do clube espanhol. Não haverá um novo empréstimo.
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A decisão sobre Endrick veio com o aval de José Mourinho, atual treinador do Real Madrid. O treinador avaliou e decidiu considerar o brasileiro como peça importante para o elenco.
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O jovem recebeu sondagens de clubes do futebol espanhol e também da Inglaterra. Porém, com a decisão, ele irá seguir no grupo do Real Madrid por mais uma temporada.
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O centroavante atuou seis meses emprestado pelo Lyon, da França, e teve boas atuações. Com bom rendimento, Endrick acabou sendo convidado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo.