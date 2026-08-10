Gianni Infantino, atual presidente da FIFA - Fabrice Coffrini / AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FIFAFabrice Coffrini / AFP

Publicado 10/08/2026 17:00





O posicionamento de americanos e canadenses diverge da postura do México, terceiro coanfitrião do último Mundial, que apoiou Infantino.



US Soccer, Canada Soccer, União de Futebol do Caribe (CFU) e União Centro-Americana de Futebol (Uncaf) declararam que "se uniram aos colegas de todo o mundo para exigir uma mudança significativa para reforçar a governança, a transparência e a prestação de contas da Fifa".

As federações de futebol dos Estados Unidos e do Canadá, dois dos países que sediaram a Copa do Mundo de 2026, apoiaram a carta publicada nesta segunda-feira (10) por três confederações com críticas ao presidente da Fifa, Gianni Infantino O posicionamento de americanos e canadenses diverge da postura do México, terceiro coanfitrião do último Mundial, que apoiou Infantino.US Soccer, Canada Soccer, União de Futebol do Caribe (CFU) e União Centro-Americana de Futebol (Uncaf) declararam que "se uniram aos colegas de todo o mundo para exigir uma mudança significativa para reforçar a governança, a transparência e a prestação de contas da Fifa".

Infantino está sob uma intensa pressão desde que propôs um plano destinado a captar investimento privado para uma nova filial comercial, denominada Fifa Forward Enterprise (FFE). De acordo com esse plano, já descartado, a FFE cuidaria da gestão comercial das Copas do Mundo.



No sábado, a Fifa se manifestou afirmando que existe "um esforço orquestrado e contínuo por parte de alguns para minar" a entidade e Infantino. Mas o dirigente ítalo-suíço voltou a ser alvo de críticas nesta segunda-feira, quando uma carta conjunta da Uefa, Concacaf e AFC declarou que o futebol "não pertence a nenhum indivíduo".



"A liderança no futebol não é uma posse. Não se trata de deter — ou exigir — o poder para si próprio", afirmam as confederações. As publicações nas redes sociais da US Soccer e da Canada Soccer incluíam um link para a carta conjunta.