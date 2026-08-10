O Liverpool
anunciou, nesta segunda-feira (10), a contratação do zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, por empréstimo. O jogador uruguaio defenderá o clube inglês durante a temporada 2026/27, com opção de compra de 55 milhões de euros (R$ 324 milhões, na cotação atual) em junho do ano que vem.
"Acho que foi a jogada ideal para mim nesta fase da minha carreira. Acho que foi uma medida que eu precisava fazer. Assim que ouvi esse interesse do Liverpool, tudo entrou em ação muito, muito rapidamente", afirmou o defensor.
Ronald Araújo tem 27 anos. Ele foi revelado pelo Rentistas em 2016, até que em 2018, o Barcelona o contratou para o time B. Um ano depois, o atleta fez sua estreia no time principal, onde atuava desde então, mas acabou perdendo espaço sob comando do técnico Hansi Flick. O jogador também é titular da seleção uruguaia.
O defensor chega ao Liverpool em um momento de reestruturação da defesa do time britânico, após a saída de Konaté ao Real Madrid
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