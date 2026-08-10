Ronald Araújo em seu primeiro dia como jogador do Liverpool - Divulgação / Liverpool

Ronald Araújo em seu primeiro dia como jogador do LiverpoolDivulgação / Liverpool

Publicado 10/08/2026 16:49





"Acho que foi a jogada ideal para mim nesta fase da minha carreira. Acho que foi uma medida que eu precisava fazer. Assim que ouvi esse interesse do Liverpool, tudo entrou em ação muito, muito rapidamente", afirmou o defensor. Liverpool anunciou, nesta segunda-feira (10), a contratação do zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, por empréstimo. O jogador uruguaio defenderá o clube inglês durante a temporada 2026/27, com opção de compra de 55 milhões de euros (R$ 324 milhões, na cotação atual) em junho do ano que vem."Acho que foi a jogada ideal para mim nesta fase da minha carreira. Acho que foi uma medida que eu precisava fazer. Assim que ouvi esse interesse do Liverpool, tudo entrou em ação muito, muito rapidamente", afirmou o defensor.