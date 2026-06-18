Konaté estava no Liverpool há cinco temporadas, antes de fechar com o Real MadridDivulgação / Real Madrid
O defensor de 27 anos está com a seleção francesa na Copa do Mundo e sua apresentação está programada para acontecer após o fim do torneio, ou quando a França encerrar a sua participação no Mundial. Além de Konaté, a agremiação já anunciou o técnico português José Mourinho, o lateral-esquerdo Marc Cucurella e ainda o meio-campista Bernardo Silva.
Ele conquistou o Campeonato Inglês 2024/2025, a Copa da Inglaterra de 2022, as Copas da Liga Inglesa de 2022 e 2024 e a Supercopa da Inglaterra de 2022/2023.
O lateral Denzel Dumfries, outra promessa de campanha do recém-eleito presidente Florentino Pérez, deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. Com esse pacote de reforços, além do novo treinador, o Real Madrid espera voltar a fazer frente aos principais concorrentes na busca por títulos de expressão tanto na Espanha quanto na Europa.
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