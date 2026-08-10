Léo Ortiz em ação no jogo entre Flamengo e Vitória - Adriano Fontes / Flamengo

Léo Ortiz em ação no jogo entre Flamengo e VitóriaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 10/08/2026 17:25

"Em momentos 'turbulentos' que a gente vive aqui no Flamengo, pelo tamanho que é, pela exigência que tem e quando a gente passa dois jogos sem vencer no Brasileiro, se pede uma vitória desse jeito para poder afastar todas essas desconfianças, porque a gente sabe da capacidade desse grupo, do que esse grupo pode fazer, do que já fez e do que busca fazer".

"O que fizemos está feito, nunca vai ser apagado, mas não vivemos de passado, vivemos sempre para frente, queremos sempre conquistar mais coisas. Um recomeço com essa vitória e com essa atuação. Muito feliz por voltar e, principalmente, voltar com uma vitória dessa".

Com o resultado, o Fla também diminuiu a distância para o Palmeiras, que empatou sem gols com o Internacional na rodada. O Alviverde lidera o Brasileirão com 48 pontos. Já o Rubro-Negro, com um jogo a menos em relação ao rival, tem 42 e aparece em segundo.



Agora, o Flamengo vira a chave para a Libertadores. A equipe de Leonardo Jardim encara o Cruzeiro na quarta-feira (12), a partir das 21h30, no Mineirão. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final.

"Primeira batalha desses 180 minutos. A gente sabe que tem a vantagem de decidir em casa, mas é sempre bom fazer um bom resultado no primeiro jogo e trazer para cá, porque sabemos que aqui somos muito fortes. Então, é trabalhar, descansar e recuperar principalmente, hoje (domingo) foi um jogo que nos exigiu bastante. Ir para essa guerra. O torcedor que estiver lá, tenho certeza que vai apoiar muito. E quem não puder ir passar essa energia porque vamos estar sentindo".

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Retorno de Léo Ortiz

Ele não atuava desde o dia 30 de maio, quando o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 no Maracanã. O zagueiro se machucou e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Naquele mesmo dia, o clube informou que o exame de ressonância magnética "identificou uma pequena lesão muscular na região posterior da coxa direita". O problema, porém, demandou mais tempo para a recuperação.

Léo Ortiz foi relacionado para o jogo contra o Internacional, que aconteceu no dia 29 de julho e terminou empatado em 1 a 1, mas não entrou em campo. Já diante do Vitória, no último domingo, 9 de agosto, ele foi titular.