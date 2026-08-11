Pedrinho na sede da CBFReprodução / X
Pedrinho ironiza presidente do Flamengo: 'Paixão louca pelo Vasco'
Luiz Eduardo Baptista já se posicionou publicamente contra o acerto de Marcos Lamacchia para ser acionista da SAF do Cruz-Maltino
Zubeldía admite mau momento do Flu 'a nível de resultado e de jogo'
Treinador também analisou o empate do Tricolor com o Independiente Rivadavia por 0 a 0, nesta terça-feira (11), pela Libertadores
'Está faltando um pouco mais de cada um', diz Thiago Silva após empate
Zagueiro também citou que o Fluminense ainda não teve um 'jogo completo' desde o retorno da pausa para a Copa do Mundo de 2026
Memphis mostra decepção com o Corinthians: 'Comportamento inaceitável'
Clube paulista anunciou que não renovaria o contrato do holandês; atacante falou em 'reagir com firmeza' para preservar seus interesses
CBF define datas, horários e locais dos jogos entre Vasco e Vitória
As duas equipes medirão forças por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil; entidade confirmou que a partida de ida será em São Januário
Lesionado, Brenner desfalca o Vasco na Sul-Americana
Atacante sofreu contusão no pé esquerdo durante o empate sem gols com o Bahia, no último domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro
Sem gols, Fluminense empata com o Ind. Rivadavia pela Libertadores
Os dois times voltarão a medir forças na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas
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