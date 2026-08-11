Pedrinho na sede da CBF - Reprodução / X

Pedrinho na sede da CBFReprodução / X

Publicado 11/08/2026 13:27

Rio - O presidente do Vasco, Pedrinho, dedicou um tempo para falar sobre mandatário do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. O ídolo cruz-maltino citou o dirigente do Rubro-Negro ao abordar a situação envolvendo a possibilidade de Marcos Lamacchia se tornar acionista da SAF cruz-maltina.

"O Vasco tem muito problema para eu dar atenção aos que os presidente de outros clubes dizem, e eu estou diretamente sobre o Bap. Ele tem uma paixão louca pelo Vasco, que eu estou começando a achar que ele é vascaíno", disse Pedrinho depois do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil.

O presidente do Flamengo critica o vínculo familiar que ligaria Palmeiras e o Vasco. Marcos Lamacchia é enteado de Leila Pereira, presidente do clube paulista.

O Rubro-Negro chegou a acionar agência reguladora para tentar barrar a transação. Bap já afirmou algumas vezes que trabalhará judicialmente contra o possível acordo.