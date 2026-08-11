Jhon Arias fez doação em auxílio das vítimas - Divulgação / Colômbia

Jhon Arias fez doação em auxílio das vítimasDivulgação / Colômbia

Publicado 11/08/2026 11:52 | Atualizado 11/08/2026 11:55

Rio - O meia-atacante do Palmeiras, Jhon Arias, de 28 anos, enviou dois aviões com mantimentos para a Colômbia para auxiliar as vítimas do terremoto de magnitude de 7,4, que aconteceu na última segunda-feira (10), no país sul-americano. As informações são do portal "GE".

A primeira aeronave chegou no local na noite da última segunda (10) e a segunda irá chegar nesta terça-feira (11). Arias é nascido na cidade de Chocó, um distrito litorâneo da Colômbia, que foi um dos lugares mais atingidos pelo terremoto.

"Oferecemos toda a ajuda possível e também uma mensagem de encorajamento e apoio à população . Sabemos que são tempos difíceis. Esperamos encontrar força em Deus e demonstrar que somos um grande país, uma grande região, capaz de superar isso", disse o jogador nas redes sociais.

O terremoto foi o segundo de grande proporção na América Latina recentemente. Há cerca de dois meses, a Venezuela sofreu com um impacto de 7,5. De acordo com balanço mais recente do governo local, o desastre deixou ao menos 162 mortos, mais de 500 feridos e dezenas de desaparecidos.