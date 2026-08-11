Em 2025/26, Luis Henrique fez um gol e deu duas assistências em 43 jogos pela Inter de MilãoPiero Cruciatti / AFP

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Theo Faria
Revelado pelo Botafogo, Luis Henrique entrou na mira da Roma para a próxima temporada. O clube italiano prepara uma oferta entre 25 e 30 milhões de euros (cerca de R$ 147 e R$ 177 milhões) para tirá-lo da Inter de Milão. As informações são do jornal local 'Gazzetta dello Sport'.

O atacante é visto como uma peça capaz de oferecer equilíbrio ao sistema tático de Gasperini, já que também ajuda na recomposição defensiva. Ainda não há definição sobre o futuro do jogador.
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Luis Henrique deixou o Glorioso em 2020, quando foi vendido ao Olympique de Marseille. Em 2022, retornou por empréstimo e, inclusive, participou da derrocada no Campeonato Brasileiro de 2023. Depois, voltou ao time francês, se destacou e foi contratado pela Inter de Milão.

Em 2025/26, o atacante fez um gol e deu duas assistências em 43 jogos, sendo 25 entre os titulares. No período, conquistou o Campeonato Italiano e a Copa da Itália.