Em 2025/26, Luis Henrique fez um gol e deu duas assistências em 43 jogos pela Inter de Milão - Piero Cruciatti / AFP

Em 2025/26, Luis Henrique fez um gol e deu duas assistências em 43 jogos pela Inter de MilãoPiero Cruciatti / AFP

Publicado 11/08/2026 11:43





O atacante é visto como uma peça capaz de oferecer equilíbrio ao sistema tático de Gasperini, já que também ajuda na recomposição defensiva. Ainda não há definição sobre o futuro do jogador. Revelado pelo Botafogo , Luis Henrique entrou na mira da Roma para a próxima temporada. O clube italiano prepara uma oferta entre 25 e 30 milhões de euros (cerca de R$ 147 e R$ 177 milhões) para tirá-lo da Inter de Milão. As informações são do jornal local 'Gazzetta dello Sport'.O atacante é visto como uma peça capaz de oferecer equilíbrio ao sistema tático de Gasperini, já que também ajuda na recomposição defensiva. Ainda não há definição sobre o futuro do jogador.