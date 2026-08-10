Jordan Barrera em ação no jogo entre Botafogo e Fluminense - Vítor Silva / Botafogo

Jordan Barrera em ação no jogo entre Botafogo e FluminenseVítor Silva / Botafogo

Publicado 10/08/2026 22:23

Rio - Jordan Barrera faz tratamento no Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo após se machucar no empate por 1 a 1 com o Fluminense, no sábado (8), e repetirá os exames no fim de semana. O Glorioso trouxe a atualização na noite desta segunda-feira (10).

"O atleta Jordan Barrera realiza tratamento no Núcleo de Saúde e Performance alvinegro e repetirá exames no final desta semana", informou o Alvinegro.

O meia-atacante iniciou a partida no banco de reservas, mas foi acionado no segundo tempo. No entanto, se machucou sozinho durante o jogo e deixou o campo de maca.

Naquele sábado, o Botafogo comunicou que ele seria levado ao hospital "para a realização de exames iniciais no tornozelo esquerdo".