Jordan Barrera em ação no jogo entre Botafogo e FluminenseVítor Silva / Botafogo
Jordan Barrera realiza tratamento no Botafogo e repetirá exames
O colombiano se machucou durante o empate do Alvinegro com o Fluminense por 1 a 1, no sábado (8), e precisou ser substituído
Jordan Barrera realiza tratamento no Botafogo e repetirá exames
O colombiano se machucou durante o empate do Alvinegro com o Fluminense por 1 a 1, no sábado (8), e precisou ser substituído
Jogador da seleção portuguesa compartilha vídeo do gol de Alex Telles
Lateral-esquerdo marcou de falta no empate do Botafogo com o Fluminense por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro
Danilo Pereira celebra estreia pelo Botafogo: ‘Sempre especial’
Atacante foi um dos reforços contratados pelo Glorioso para a sequência da temporada
Botafogo se preocupa com situação de Barrera: 'Parece grave'
Jogador, de 20 anos, torceu o pé esquerdo em lance no segundo tempo do clássico e acabou sendo encaminhado para o hospital
Franclim critica falta de agressividade do time na volta do intervalo
Treinador do Botafogo explicou, em coletiva de imprensa, as substituições que fez no empate contra o Fluminense, no estádio Nilton Santos
Vitinho cobra mudança de postura do Botafogo: 'Não pode acontecer'
Lateral-direito se referiu ao desempenho abaixo na volta do intervalo, quando o Fluminense empatou o jogo deste sábado (8)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.