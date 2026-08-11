Flamengo e Cruzeiro duelam pelas oitavas de final da Libertadores da América - Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Flamengo e Cruzeiro duelam pelas oitavas de final da Libertadores da AméricaCanal do YouTube Resenha Rubro Negra

Publicado 11/08/2026 11:48

Flamengo



O primeiro capítulo desse embate será escrito nesta quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30, no Mineirão, enquanto a decisão ocorrerá uma semana depois, no Maracanã.

A Copa Libertadores de 2026 reserva um daqueles confrontos capazes de transcender os 90 minutos. De um lado, o; do outro, o Cruzeiro. No centro das atenções, dois jogadores destinados a carregar a responsabilidade criativa de suas equipes: Giorgian De Arrascaeta e Matheus Pereira.O primeiro capítulo desse embate será escrito nesta quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30, no Mineirão, enquanto a decisão ocorrerá uma semana depois, no Maracanã.

E há uma particularidade que torna o confronto ainda mais simbólico: Arrascaeta conhece profundamente a camisa celeste. O uruguaio fez parte da equipe do Cruzeiro que eliminou o próprio Flamengo na Libertadores de 2018. Oito anos depois, retorna ao mesmo palco histórico, mas agora como um dos principais símbolos do Rubro-Negro.



A experiência contra a ascensão

A comparação entre os camisas 10 evidencia a diferença de patamar construída pelos dois jogadores ao longo de suas carreiras.



Aos 32 anos, Arrascaeta aparece com números expressivos: 172 gols e 167 assistências, além de 22 títulos no levantamento apresentado. O camisa 10 uruguaio também acumula 60 convocações pela seleção e 13 gols pelo seu país, números que traduzem não apenas longevidade, mas protagonismo em alto nível.



Sua trajetória é marcada por uma coleção de conquistas que ajuda a dimensionar seu peso competitivo. Pelo Flamengo, o uruguaio ergueu troféus nacionais e continentais, consolidando-se como uma das figuras mais importantes da história recente do clube. Pelo Cruzeiro, também deixou sua marca antes de atravessar definitivamente a fronteira entre promessa e protagonista.



Do outro lado está Matheus Pereira, 30 anos, brasileiro, canhoto e igualmente identificado com a camisa 10 do Cruzeiro. O meia contabiliza 87 gols e 99 assistências, números que revelam uma característica essencial: sua capacidade de participar diretamente da construção ofensiva e da criação de oportunidades.



Na própria Libertadores de 2026, Matheus Pereira já mostrou sua capacidade de aparecer nos momentos de maior pressão. Na goleada por 4 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, resultado que confirmou o Cruzeiro nas oitavas, o camisa 10 marcou duas vezes, incluindo um belo voleio.

Flamengo e Cruzeiro iniciam disputa pelas oitavas de final da Libertadores da América Canal do YouTube Resenha rubro Negra

Um duelo que vai muito além dos números



Se a estatística coloca Arrascaeta à frente em gols, assistências, títulos e experiência internacional, o futebol não costuma respeitar planilhas quando a bola rola.



Arrascaeta representa a maturidade adquirida em grandes decisões. É o jogador acostumado à atmosfera dos mata-matas, às noites de Libertadores e à responsabilidade de decidir quando o espaço desaparece e cada detalhe passa a valer uma classificação.



Matheus Pereira, por sua vez, simboliza a ambição de um Cruzeiro que chega às oitavas como segundo colocado do Grupo D e que encontrou justamente em seu camisa 10 uma de suas principais referências técnicas.



É, portanto, um choque entre experiência e afirmação, repertório e ambição, passado e presente.



Flamengo x Cruzeiro: equilíbrio coletivo, diferença individual

O Flamengo chega ao mata-mata após assegurar sua classificação com antecedência na fase de grupos, inclusive derrotando o Estudiantes por 1 a 0 no Maracanã em partida que garantiu matematicamente a vaga rubro-negra.



O Cruzeiro, entretanto, não chega às oitavas por acaso. A equipe mineira avançou em um grupo competitivo e encerrou sua participação com uma atuação contundente diante do Barcelona, impondo 4 a 0 no Mineirão.



É justamente por isso que o confronto desperta tamanha expectativa. Não se trata simplesmente de um duelo entre dois clubes tradicionais do futebol brasileiro. É um encontro entre duas equipes que possuem jogadores capazes de transformar uma partida equilibrada em questão de segundos.



E, nesse cenário, os holofotes inevitavelmente convergem para os camisas 10.



Arrascaeta e Matheus Pereira não serão os únicos responsáveis pelo destino de Flamengo e Cruzeiro. Mas podem ser os jogadores capazes de escrevê-lo.



No Mineirão, a vantagem emocional estará com o Cruzeiro. No Maracanã, caberá ao Flamengo transformar sua casa em território de decisão. Entre os dois está um confronto de 180 minutos no qual talento, experiência, personalidade e eficiência serão colocados à prova.



E se a Libertadores costuma premiar aqueles que suportam melhor a pressão, poucos duelos poderiam ser mais apropriados para medir a grandeza de dois camisas 10 do que este reencontro entre Arrascaeta e Matheus Pereira.