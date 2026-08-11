Flamengo e Cruzeiro duelam pelas oitavas de final da Libertadores da AméricaCanal do YouTube Resenha Rubro Negra

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Fabrício Lopes
A Copa Libertadores de 2026 reserva um daqueles confrontos capazes de transcender os 90 minutos. De um lado, o Flamengo; do outro, o Cruzeiro. No centro das atenções, dois jogadores destinados a carregar a responsabilidade criativa de suas equipes: Giorgian De Arrascaeta e Matheus Pereira.

O primeiro capítulo desse embate será escrito nesta quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30, no Mineirão, enquanto a decisão ocorrerá uma semana depois, no Maracanã.
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E há uma particularidade que torna o confronto ainda mais simbólico: Arrascaeta conhece profundamente a camisa celeste. O uruguaio fez parte da equipe do Cruzeiro que eliminou o próprio Flamengo na Libertadores de 2018. Oito anos depois, retorna ao mesmo palco histórico, mas agora como um dos principais símbolos do Rubro-Negro.

A experiência contra a ascensão
A comparação entre os camisas 10 evidencia a diferença de patamar construída pelos dois jogadores ao longo de suas carreiras.

Aos 32 anos, Arrascaeta aparece com números expressivos: 172 gols e 167 assistências, além de 22 títulos no levantamento apresentado. O camisa 10 uruguaio também acumula 60 convocações pela seleção e 13 gols pelo seu país, números que traduzem não apenas longevidade, mas protagonismo em alto nível.

Sua trajetória é marcada por uma coleção de conquistas que ajuda a dimensionar seu peso competitivo. Pelo Flamengo, o uruguaio ergueu troféus nacionais e continentais, consolidando-se como uma das figuras mais importantes da história recente do clube. Pelo Cruzeiro, também deixou sua marca antes de atravessar definitivamente a fronteira entre promessa e protagonista.

Do outro lado está Matheus Pereira, 30 anos, brasileiro, canhoto e igualmente identificado com a camisa 10 do Cruzeiro. O meia contabiliza 87 gols e 99 assistências, números que revelam uma característica essencial: sua capacidade de participar diretamente da construção ofensiva e da criação de oportunidades.

Na própria Libertadores de 2026, Matheus Pereira já mostrou sua capacidade de aparecer nos momentos de maior pressão. Na goleada por 4 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, resultado que confirmou o Cruzeiro nas oitavas, o camisa 10 marcou duas vezes, incluindo um belo voleio.
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Um duelo que vai muito além dos números

Se a estatística coloca Arrascaeta à frente em gols, assistências, títulos e experiência internacional, o futebol não costuma respeitar planilhas quando a bola rola.

Arrascaeta representa a maturidade adquirida em grandes decisões. É o jogador acostumado à atmosfera dos mata-matas, às noites de Libertadores e à responsabilidade de decidir quando o espaço desaparece e cada detalhe passa a valer uma classificação.

Matheus Pereira, por sua vez, simboliza a ambição de um Cruzeiro que chega às oitavas como segundo colocado do Grupo D e que encontrou justamente em seu camisa 10 uma de suas principais referências técnicas.

É, portanto, um choque entre experiência e afirmação, repertório e ambição, passado e presente.

Flamengo x Cruzeiro: equilíbrio coletivo, diferença individual
O Flamengo chega ao mata-mata após assegurar sua classificação com antecedência na fase de grupos, inclusive derrotando o Estudiantes por 1 a 0 no Maracanã em partida que garantiu matematicamente a vaga rubro-negra.

O Cruzeiro, entretanto, não chega às oitavas por acaso. A equipe mineira avançou em um grupo competitivo e encerrou sua participação com uma atuação contundente diante do Barcelona, impondo 4 a 0 no Mineirão.

É justamente por isso que o confronto desperta tamanha expectativa. Não se trata simplesmente de um duelo entre dois clubes tradicionais do futebol brasileiro. É um encontro entre duas equipes que possuem jogadores capazes de transformar uma partida equilibrada em questão de segundos.

E, nesse cenário, os holofotes inevitavelmente convergem para os camisas 10.

Arrascaeta e Matheus Pereira não serão os únicos responsáveis pelo destino de Flamengo e Cruzeiro. Mas podem ser os jogadores capazes de escrevê-lo.

No Mineirão, a vantagem emocional estará com o Cruzeiro. No Maracanã, caberá ao Flamengo transformar sua casa em território de decisão. Entre os dois está um confronto de 180 minutos no qual talento, experiência, personalidade e eficiência serão colocados à prova.

E se a Libertadores costuma premiar aqueles que suportam melhor a pressão, poucos duelos poderiam ser mais apropriados para medir a grandeza de dois camisas 10 do que este reencontro entre Arrascaeta e Matheus Pereira.
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