Lukaku atua pela seleção belga - Reprodução / Bélgica

Lukaku atua pela seleção belgaReprodução / Bélgica

Publicado 11/08/2026 10:28





Lukaku, que atuou na equipe por duas temporadas, recebia cerca de 11 milhões de euros (R$ 64,8 milhões) por ano. O Napoli acertou a ida do atacante belga Romelu Lukaku ao Fenerbahçe, da Turquia, por pouco mais de 5 milhões de libras (R$ 34,5 milhões). Com isso, o clube italiano abre espaço na folha salarial e deve concentrar suas investidas em Gabriel Jesus Lukaku, que atuou na equipe por duas temporadas, recebia cerca de 11 milhões de euros (R$ 64,8 milhões) por ano.

Agora, as atenções se voltam ao brasileiro, o principal alvo do Napoli nesta janela. O Arsenal, onde o atacante atua, só abre conversas em caso de propostas de no mínimo 20 milhões de euros (cerca de R$ 117,92 milhões), segundo o 'ge'. Apesar disso, as conversas ainda não começaram.

Gabriel Jesus chegou ao Arsenal em julho de 2022. Na ocasião, o clube de Londres desembolsou algo em torno de 52 milhões de euros (aproximadamente R$ 338 milhões na cotação da época) em operação junto ao Manchester City.