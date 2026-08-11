Lukaku atua pela seleção belgaReprodução / Bélgica
Lukaku, que atuou na equipe por duas temporadas, recebia cerca de 11 milhões de euros (R$ 64,8 milhões) por ano.
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