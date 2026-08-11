Zion Suzuki, do Japão, em ação contra o Brasil - Paul Ellis / AFP

Zion Suzuki, do Japão, em ação contra o BrasilPaul Ellis / AFP

Publicado 11/08/2026 07:44 | Atualizado 11/08/2026 07:50





Além disso, os goleiros Matvei Safonov e Lucas Chevalier estão em posições consideradas acima na hierarquia do time, atual vencedor da Liga dos Campeões. Ainda assim, o PSG quer garantir Suzuki, de 23 anos, e prepará-lo para o futuro. As informações são do jornalista Fabrice Hawkins, do 'RMC Sports'. Rio — O PSG encaminhou a contratação do goleiro japonês Zion Suzuki, um dos destaques da última Copa do Mundo, do clube italiano Parma. Ele deve fechar um acordo de cinco anos com a equipe francesa, que já avalia o seu empréstimo, pois enxerga que o atleta ainda tem margem para evolução.Além disso, os goleiros Matvei Safonov e Lucas Chevalier estão em posições consideradas acima na hierarquia do time, atual vencedor da Liga dos Campeões. Ainda assim, o PSG quer garantir Suzuki, de 23 anos, e prepará-lo para o futuro. As informações são do jornalista Fabrice Hawkins, do 'RMC Sports'.

Sendo assim, o principal destino para emprestar o jogador já tem nome: a Juventus. A tradicional equipe italiana disputou a contratação do japonês com o time francês , que agora, quer entender a Juve ainda tem interesse.

A equipe francesa também busca aumentar sua influência no mercado asiático. Vale lembrar que recentemente, o meia-atacante sul-coreano Lee Kang-in deixou o time, rumo ao Atlético de Madrid.