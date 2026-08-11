Rio — O PSG encaminhou a contratação do goleiro japonês Zion Suzuki, um dos destaques da última Copa do Mundo, do clube italiano Parma. Ele deve fechar um acordo de cinco anos com a equipe francesa, que já avalia o seu empréstimo, pois enxerga que o atleta ainda tem margem para evolução.
Além disso, os goleiros Matvei Safonov e Lucas Chevalier estão em posições consideradas acima na hierarquia do time, atual vencedor da Liga dos Campeões. Ainda assim, o PSG quer garantir Suzuki, de 23 anos, e prepará-lo para o futuro. As informações são do jornalista Fabrice Hawkins, do 'RMC Sports'.
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