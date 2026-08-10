Gianni Infantino é o presidente da Fifa - Jaime Saldarriaga / AFP

Gianni Infantino é o presidente da FifaJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 10/08/2026 22:55 | Atualizado 10/08/2026 23:01

Em meio a crise vivida pela Fifa , após a tentativa de Gianni Infantino apresentar uma proposta para receber investimento privado em competições, a próxima eleição da entidade pode ser crucial para a definição dos seus rumos.

No mês de abril, Infantino afirmou que irá concorrer para mais um mandato como presidente da instituição, o terceiro de forma consecutiva, no período de 2027 a 2031.

Na carta conjunta divulgada por Uefa, Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) nesta segunda-feira, 10, elas tratam como foco lançar uma candidatura para concorrer com o dirigente suíço. A eleição acontecerá no dia 18 de março do ano que vem, em Rabat, no Marrocos.

Um nome que pode ser um dos candidatos é Victor Montagliani. Ele ocupa a presidência da Concacaf desde 2016 e ocupa simultaneamente o cargo de vice-presidente da Fifa. Ele se destacou no desenvolvimento do futebol canadense e em fortalecer o país para sediar a Copa do Mundo de 2026, ao lado de Estados Unidos e México.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e da Associação de Clubes Europeus (ECA), é um dos dirigentes mais influentes do futebol mundial e é cotado para concorrer na eleição, apesar de nunca ter manifestado interesse sobre a posição.

Um dos maiores críticos da gestão de Gianni Infantino, Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, pode ser a principal oposição do suíço em 2027. Ele lidera o movimento de boicotar torneios organizados pela Fifa, incluindo a Copa do Mundo de Clubes de 2029.

Por fim, Lise Klaveness é outra dirigente que tem uma posição bastante crítica em relação a Infantino. Atual presidente da Federação Norueguesa de Futebol, ela tem apoio de Joseph Blatter, ex-mandatário da Fifa.