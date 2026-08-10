João Gomes em ação pelo Aston Villa Divulgação / Aston Villa

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Marcus Vinicius Balbino
Reforço do Aston Villa, João Gomes celebrou o momento que tem vivido no clube inglês. Ex Flamengo, o volante de 25 anos comentou, por meio das redes sociais, sobre o acolhimento que vem recebendo dos novos companheiros e destacou a rápida adaptação à equipe.

"Raramente na vida fui tão bem recebido; muito obrigado a todos, especialmente aos jogadores — vocês realmente me fizeram sentir parte do grupo desde o primeiro dia aqui no Villa. Espero poder continuar ajudando vocês a escrever essa história de vitórias aqui", afirmou.
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O volante foi anunciado como reforço do Aston Villa em julho para suprir a saída de Youri Tielemans. De acordo com a imprensa britânica, o negócio foi selado em cerca de 38 milhões de libras (aproximadamente R$ 280 milhões).

Em um amistoso pela equipe, o atleta já deixou seu cartão de visitas. No duelo contra o Bayern de Munique, João Gomes anotou um golaço de fora da área, sem chances para o goleiro Manuel Neuer, aos 38 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o Aston Villa perdeu por 2 a 1.

João Gomes está no futebol inglês desde que deixou o Flamengo, em 2023. De lá para cá, o volante acumulou oito gols e seis assistências em 130 jogos pelo Wolverhampton.

Confira a publicação de João Gomes: