João Gomes em ação pelo Aston Villa Divulgação / Aston Villa
"Raramente na vida fui tão bem recebido; muito obrigado a todos, especialmente aos jogadores — vocês realmente me fizeram sentir parte do grupo desde o primeiro dia aqui no Villa. Espero poder continuar ajudando vocês a escrever essa história de vitórias aqui", afirmou.
O volante foi anunciado como reforço do Aston Villa em julho para suprir a saída de Youri Tielemans. De acordo com a imprensa britânica, o negócio foi selado em cerca de 38 milhões de libras (aproximadamente R$ 280 milhões).
Em um amistoso pela equipe, o atleta já deixou seu cartão de visitas. No duelo contra o Bayern de Munique, João Gomes anotou um golaço de fora da área, sem chances para o goleiro Manuel Neuer, aos 38 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o Aston Villa perdeu por 2 a 1.
João Gomes está no futebol inglês desde que deixou o Flamengo, em 2023. De lá para cá, o volante acumulou oito gols e seis assistências em 130 jogos pelo Wolverhampton.
Confira a publicação de João Gomes:
Rarely in my life have I been so well received, thank you very much to everyone, especially to the players, it really made me feel part of the group from the first day here in the Villa. I hope I can continue to help you write this winning story here. @astonvilla pic.twitter.com/XeyJf95Kxq— João Gomes (@GomesOficial08) August 10, 2026
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Alexandre Borges
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