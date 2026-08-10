Julián Álvarez é destaque do Atlético de Madrid - Divulgação / Atlético de Madrid

Julián Álvarez é destaque do Atlético de MadridDivulgação / Atlético de Madrid

Publicado 10/08/2026 18:20

Rio - A novela sobre o futuro de Julián Alvarez, de 26 anos, ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (10). O atacante se irritou com a postura de Diego Simeone , que não esteve no CT do Atlético de Madrid, para uma conversa e reforçou seu desejo de defender o Barcelona na próxima temporada. As informações são do jornal espanhol "Mundo Deportivo".

O argentino já deixou claro que deseja mudar de ares e está irritado com a postura irredutível do Atlético de Madrid. O clube da capital espanhola, inclusive, já sinalizou que iria denunciar o Barcelona por assédio a Julián Alvarez.

"Julián Álvarez explodiu hoje (segunda) após não conseguir realizar seu desejo de conversar com seu treinador, Diego Pablo Simeone, para pedir sua ajuda na saída do Atlético de Madrid, como é seu desejo e como já havia declarado durante a última Copa do Mundo. O atacante argentino mantém seu plano de assinar com o Barcelona. Ao ver que seu treinador não estava presente e que Miguel Ángel Gil Marín, CEO do clube, também estava ausente, avisou os presentes no centro de treinamento que manteria sua posição e que não deveriam contar com ele para a próxima temporada", disse o diário.

Em agosto de 2024, o Atlético de Madrid desembolsou algo em torno de 75 milhões de euros fixos (R$ 468 milhões na época) ao Manchester City. Na última temporada, Julián Álvarez disputou um total de 49 jogos, marcou 20 gols e distribuiu 9 assistências.