Diego Forlán - Dante Fernandez / AFP

Diego Forlán Dante Fernandez / AFP

Publicado 10/08/2026 17:48





Líder da geração que levou o Uruguai à quarta colocação no Mundial de 2010 e ao título da Copa América no ano seguinte, Forlán comandará a equipe nos amistosos que serão disputados entre setembro e março e vai preparar o sub-20 para o Sul-Americano de janeiro. O ex-atacante Diego Forlán disse nesta segunda-feira (10) que é um "privilégio" assumir a seleção sub-20 do Uruguai e comandar de forma interina a seleção principal, num momento em que a 'Celeste' quer deixar para trás a decepção da Copa do Mundo de 2026.Líder da geração que levou o Uruguai à quarta colocação no Mundial de 2010 e ao título da Copa América no ano seguinte, Forlán comandará a equipe nos amistosos que serão disputados entre setembro e março e vai preparar o sub-20 para o Sul-Americano de janeiro.





"Fizeram com que eu me sentisse voltando para casa (...) É um privilégio", comentou o ex-jogador em entrevista coletiva concedida quatro dias depois de a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciar sua contratação.



Forlán afirmou que está focado no presente e evitou pensar nas chances de renovar seu contrato à frente da seleção principal, após as eleições de março para definir a nova diretoria da AUF.



Além disso, se mostrou otimista quanto à motivação dos jogadores, apesar da eliminação na fase de grupos da última Copa do Mundo, sob o comando do argentino Marcelo Bielsa. Leia mais: CBF e clubes aprovam novas regras para o futebol brasileiro; confira "Fizeram com que eu me sentisse voltando para casa (...) É um privilégio", comentou o ex-jogador em entrevista coletiva concedida quatro dias depois de a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciar sua contratação.Forlán afirmou que está focado no presente e evitou pensar nas chances de renovar seu contrato à frente da seleção principal, após as eleições de março para definir a nova diretoria da AUF.Além disso, se mostrou otimista quanto à motivação dos jogadores, apesar da eliminação na fase de grupos da última Copa do Mundo, sob o comando do argentino Marcelo Bielsa.

"Os jogadores tirarão conclusões sobre o que foi feito certo e o que foi feito errado (...) cabe a eles reverter essa situação", acrescentou Forlán.

Suárez com portas abertas

O técnico descartou a ideia de que o Uruguai deveria se preocupar com a falta de gols, apesar de Darwin Núñez, seu principal atacante, não ter correspondido às expectativas na Copa do Mundo.



Ao ser questionado sobre declarações de Luis Suárez antes da Copa do Mundo, nas quais o atacante do Inter Miami afirmou estar disposto a sair da aposentadoria da 'Celeste' caso a seleção precisasse dele, Forlán deixou as portas abertas.



O treinador disse que não falar sobre as intenções de Suárez sobre um retorno, mas destacou: "Sim, ele está disponível, é uruguaio".



"Obviamente, tendo um jogador como o Luis, com sua experiência e seu faro de gol, que ele continua mostrando a cada fim de semana, então por que não?", acrescentou, antes de observar as decisões sobre convocações serão tratadas "mais adiante".



Forlán encerrou a carreira de jogador aos 40 anos, em 2019, e estreou como técnico no Peñarol em 2020. Ele deixou o cargo após apenas 11 jogos, devido aos maus resultados.



Sua outra experiência como treinador ocorreu em 2021, na segunda divisão uruguaia.