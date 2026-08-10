Diego Forlán Dante Fernandez / AFP
Líder da geração que levou o Uruguai à quarta colocação no Mundial de 2010 e ao título da Copa América no ano seguinte, Forlán comandará a equipe nos amistosos que serão disputados entre setembro e março e vai preparar o sub-20 para o Sul-Americano de janeiro.
"Fizeram com que eu me sentisse voltando para casa (...) É um privilégio", comentou o ex-jogador em entrevista coletiva concedida quatro dias depois de a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciar sua contratação.
Forlán afirmou que está focado no presente e evitou pensar nas chances de renovar seu contrato à frente da seleção principal, após as eleições de março para definir a nova diretoria da AUF.
Além disso, se mostrou otimista quanto à motivação dos jogadores, apesar da eliminação na fase de grupos da última Copa do Mundo, sob o comando do argentino Marcelo Bielsa.
Suárez com portas abertas
Ao ser questionado sobre declarações de Luis Suárez antes da Copa do Mundo, nas quais o atacante do Inter Miami afirmou estar disposto a sair da aposentadoria da 'Celeste' caso a seleção precisasse dele, Forlán deixou as portas abertas.
O treinador disse que não falar sobre as intenções de Suárez sobre um retorno, mas destacou: "Sim, ele está disponível, é uruguaio".
"Obviamente, tendo um jogador como o Luis, com sua experiência e seu faro de gol, que ele continua mostrando a cada fim de semana, então por que não?", acrescentou, antes de observar as decisões sobre convocações serão tratadas "mais adiante".
Forlán encerrou a carreira de jogador aos 40 anos, em 2019, e estreou como técnico no Peñarol em 2020. Ele deixou o cargo após apenas 11 jogos, devido aos maus resultados.
Sua outra experiência como treinador ocorreu em 2021, na segunda divisão uruguaia.
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