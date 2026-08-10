Daniel Tenenbaum, goleiro revelado pelo FlamengoDivulgação / Kiryat Shmona
A competição serve como um torneio preparatório para as equipes de Israel. E a forma de disputa é peculiar.
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Daniel Tenenbaum, goleiro revelado pelo FlamengoDivulgação / Kiryat Shmona
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