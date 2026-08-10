Daniel Tenenbaum, goleiro revelado pelo Flamengo - Divulgação / Kiryat Shmona

Daniel Tenenbaum, goleiro revelado pelo FlamengoDivulgação / Kiryat Shmona

Publicado 10/08/2026 17:59 | Atualizado 10/08/2026 18:04





A competição serve como um torneio preparatório para as equipes de Israel. E a forma de disputa é peculiar. Rio - O início de temporada promissor do Kiryat Shmona em Israel passa também pela boa fase do goleiro Daniel Tenenbaum, cria do Flamengo e que tem a cidadania israelense. Neste fim de semana, a equipe manteve 100% de aproveitamento e se classificou para as semifinais da Toto Cup, tradicional torneio que dá o pontapé inicial no futebol do país.A competição serve como um torneio preparatório para as equipes de Israel. E a forma de disputa é peculiar.

O campeão da Copa de Israel, o Maccabi Tel Aviv, venceu o atual campeão da Liga Israelense, o Hapoel Beer Sheva, na Supercopa do país e ficou com uma vaga na semifinal.

Outro que se garantiu foi o Hapoel Tel Aviv, ao bater o Beitar Jerusalém, os outros dois times do país que jogam eliminatórias de competições europeias e, por este motivo, fazem esse duelo à parte.



Assim, outros 10 clubes, da primeira e segunda divisões de Israel, foram divididos em dois grupos, em que apenas o primeiro de cada um deles ficaria com as vagas restantes para as semifinais.

E foi aí que o Kiryat Shmona brilhou com campanha pelo Grupo A (4 vitórias em 4 jogos), com Daniel Tenenbaum sofrendo apenas um gol e dando até uma assistência. No Grupo B, a vaga ficou com o Maccabi Netanya.



"Realmente, é até um pouco difícil de explicar esse regulamento. É que os quatro melhores times da temporada anterior representam Israel nas competições europeias, e é como se eles fizessem duas quartas de final. E as outras duas vagas nas semifinais são definidas entre essas 10 equipes divididas em dois grupos. A Toto Cup é o terceiro torneio em importância aqui e seria um feito bem legal vencê-lo", disse Daniel Tenenbaum, que está no seu terceiro clube em Israel, após defender Maccabi Tel Aviv e Ironi Tiberias.

As semifinais da Toto Cup ficaram definidas da seguinte forma: o Kiryat Shmona encara o Hapoel Tel Aviv no próximo domingo (16), enquanto, na véspera, o Maccabi Tel Aviv enfrenta o Maccabi Netanya.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.