Aiyran assinou com o Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Aiyran assinou com o FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/08/2026 18:25 | Atualizado 10/08/2026 18:38

Rio - O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (10), a contratação do jovem atacante Aiyran, que estava no Cuiabá. A joia de 17 anos chega para integrar as categorias de base do Rubro-Negro.

"Nascido em 3 de janeiro de 2009, o atacante dará sequência ao processo de formação nas categorias de base e terá pela frente novos desafios com a camisa rubro-negra", diz um trecho da nota do clube.

No fim de julho, Aiyran foi convocado para a seleção brasileira sub-17, que fará amistosos com a Venezuela em agosto.

As partes não divulgaram valores, mas o Flamengo acertou pagar R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do atacante.

No dia 2 de julho deste ano, ele marcou o gol da vitória do Dourado sobre o América-MG por 1 a 0, pela Série B do Brasileirão. Dessa forma, aos 17 anos, cinco meses e 29 dias, Aiyran se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Cuiabá na equipe principal.