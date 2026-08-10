Aiyran assinou com o FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo oficializa a contratação de joia de 17 anos para a base
O jovem atacante assinou com o Rubro-Negro nesta segunda-feira (10); Aiyran chega ao clube carioca após se destacar no Cuiabá
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Léo Ortiz celebra triunfo do Flamengo para afastar 'desconfianças'
Rubro-Negro carioca derrotou o Vitória por 2 a 0 no Maracanã e diminuiu a distância para o Palmeiras, que lidera o Brasileirão
Elogio de comentarista a atacante do Fla repercute: 'Virar estátua'
Atacante, de 35 anos, vai receber um busto em sua homenagem, na Sede da Gávea, com previsão para o dia 15 de novembro deste ano
Evertton Araújo completa 100 jogos pelo Flamengo: ‘Muito especial’
Meio-campista atingiu a marca no triunfo sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro
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Fluminense é o primeiro brasileiro a entrar em campo, enquanto Flamengo e Cruzeiro fazem o clássico do mata-mata da competição
Palavrão e elogio de Jair Ventura a Pulgar repercutem nas redes
Treinador, que é torcedor assumido do Flamengo, teve passagem marcante pelo rival alvinegro, Botafogo, em 2017
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