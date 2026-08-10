Rodrigo Gomes em jogo do Fluminense na base - Leonardo Brasil/FFC

Rodrigo Gomes em jogo do Fluminense na baseLeonardo Brasil/FFC

Publicado 10/08/2026 21:49 | Atualizado 10/08/2026 22:40

Rio - O zagueiro Rodrigo Gomes, do time sub-20, está de saída do Fluminense e vai reforçar o Rio Ave (POR). Ele já chegou na Europa para realizar exames e firmar contrato válido por quatro temporadas. A informação foi divulgada primeiro pelo jornal português 'A Bola'.

O contrato do defensor com o Fluminense vai até o fim deste ano, justamente o último de sub-20. O clube fechou com Rio Ave em partilha de direitos. Dessa forma, o Tricolor manterá 20%.

Segundo o jornal português, o Moleque de Xerém iniciará a trajetória no Rio Ave no time sub-23. O zagueiro é visto como uma aposta de futuro do clube.

"Depois de seis anos vestindo essa camisa, chegou a hora de me despedir. Agradeço aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, aos funcionários do clube e a todos que fizeram parte dessa trajetória", diz um trecho da publicação de Rodrigo no Instagram.