Zinho - Divulgação / ESPN

ZinhoDivulgação / ESPN

Publicado 10/08/2026 20:40

Rio - Zinho projetou o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores entre Fluminense e Independiente Rivadavia (ARG). O comentarista da ESPN acredita que a partida se tornou ainda mais importante por causa do momento da equipe na temporada. Ele também ressaltou a importância dos tricolores no Maracanã para o confronto.

"O jogo se tornou mais importante do que já era previsível por ser Libertadores, a grande competição da temporada. O momento não foi muito bom do Fluminense e a pressão em cima do Zubeldía aumentou. É o primeiro jogo dessa fase de mata-mata e o Fluminense tem a obrigação de ganhar para levar uma vantagem para a Argentina. O comportamento do torcedor vai ser fundamental também", avaliou Zinho.

O técnico Luis Zubeldía não conta com John Kennedy, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisará passar por cirurgia. Dessa forma, a expectativa é que Hulk seja o titular.



"É uma oportunidade agora para o Hulk. Acho que o Zubeldía deve colocar ele como titular. A torcida espera muito dele. É uma grande oportunidade para o Fluminense tentar a vitória e levar uma vantagem para o segundo jogo", afirmou o ex-jogador.

Fluminense e Independiente Rivadavia (ARG) vão medir forças nesta terça-feira (11), a partir das 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+ Premium.

Vinícius Moura estará na narração e Rafael Marques e Zinho, nos comentários. Os três estarão presentes no estádio.