Taças da Libertadores e da Sul-AmericanaDivulgação / Conmebol
Conmebol suspende jogos de Sul-Americana e Libertadores na Colômbia
Um forte terremoto deixou mais de 100 mortos; o tremor, de magnitude 7,4, teve seu epicentro no oeste do território do país
Conmebol suspende jogos de Sul-Americana e Libertadores na Colômbia
Um forte terremoto deixou mais de 100 mortos; o tremor, de magnitude 7,4, teve seu epicentro no oeste do território do país
Veja a agenda de jogos de João Fonseca até o fim do ano
O tenista brasileiro, que recentemente foi eliminado em Montreal, terá mais seis competições, além de defender o país na Copa Davis
Italo Ferreira recupera liderança do ranking mundial de surfe
Brasileiro vence sul-africano Luke Thompson, vai às oitavas de final em Teahupoo e reassume o topo graças a eliminação do italiano Leonardo Fioravanti
João Gomes celebra acolhimento e mira sequência no Aston Villa
Brasileiro chegou ao clube inglês em julho e já marcou seu primeiro gol durante a pré-temporada diante do Bayern de Munique
Flamengo oficializa a contratação de joia de 17 anos para a base
O jovem atacante assinou com o Rubro-Negro nesta segunda-feira (10); Aiyran chega ao clube carioca após se destacar no Cuiabá
Alvarez se irrita com Simeone e reforça desejo de ir para o Barcelona
Julián Álvarez, de 26 anos, é destaque do Atlético de Madrid; jogador disputou a última Copa do Mundo pela seleção argentina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.