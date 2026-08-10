Taças da Libertadores e da Sul-AmericanaDivulgação / Conmebol

Mais artigos de AFP
AFP
Os dois jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana programados para esta semana na Colômbia foram suspensos devido ao terremoto que atingiu o país nesta segunda-feira (10), anunciou a Conmebol.
O tremor, de magnitude 7,4, teve seu epicentro no oeste do território colombiano e foi sentido em grandes cidades como Bogotá, Medellín e Cali. Mais de 100 pessoas morreram.
A decisão afeta os jogos entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, pela Libertadores, marcado para terça-feira em Ibagué, e entre Independiente Santa Fe e River Plate, pela Sul-Americana.
"Diante da situação excepcional, e para garantir a segurança de todos e demonstrar respeito às vítimas, as partidas estão temporariamente suspensas", declarou a Conmebol.
"Mais informações sobre a remarcação serão fornecidas em breve", acrescentou a entidade.
Os jogos de volta de ambos os confrontos estão programados para a semana que vem, em Quito e em Buenos Aires, respectivamente.
A medida da Conmebol se deu após o adiamento dos jogos dos campeonatos nacionais da Colômbia programados para esta semana.
A Divisão Maior do Futebol Colombiano (Dimayor), órgão que rege o futebol local, havia inicialmente adiado para esta mesma semana a maioria das nove partidas das primeira e segunda divisões programadas para esta segunda e terça-feira.
No entanto, a Dimayor posteriormente os adiou para uma data a ser definida, "após monitoramento constante e uma avaliação da situação nas diversas cidades e regiões do país afetadas pelo terremoto".
Os jogos - três na primeira divisão e seis na segunda - eram os que faltavam para completar a 4ª rodada desses torneios.
A 5ª rodada de ambas as competições, prevista para o fim de semana, está mantida, mas a realização dependerá de avaliações diárias, disse uma fonte da Dimayor à AFP.
"Em circunstâncias como esta, acreditamos que o futebol deve estar a serviço do país e apoiar aqueles que mais precisam", afirmou a organização em comunicado.