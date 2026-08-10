Taças da Libertadores e da Sul-Americana - Divulgação / Conmebol

Taças da Libertadores e da Sul-AmericanaDivulgação / Conmebol

Publicado 10/08/2026 20:05

O tremor, de magnitude 7,4, teve seu epicentro no oeste do território colombiano e foi sentido em grandes cidades como Bogotá, Medellín e Cali. Mais de 100 pessoas morreram.

A decisão afeta os jogos entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, pela Libertadores, marcado para terça-feira em Ibagué, e entre Independiente Santa Fe e River Plate, pela Sul-Americana.

"Diante da situação excepcional, e para garantir a segurança de todos e demonstrar respeito às vítimas, as partidas estão temporariamente suspensas", declarou a Conmebol.

"Mais informações sobre a remarcação serão fornecidas em breve", acrescentou a entidade.

Os jogos de volta de ambos os confrontos estão programados para a semana que vem, em Quito e em Buenos Aires, respectivamente.

A medida da Conmebol se deu após o adiamento dos jogos dos campeonatos nacionais da Colômbia programados para esta semana.

A Divisão Maior do Futebol Colombiano (Dimayor), órgão que rege o futebol local, havia inicialmente adiado para esta mesma semana a maioria das nove partidas das primeira e segunda divisões programadas para esta segunda e terça-feira.

No entanto, a Dimayor posteriormente os adiou para uma data a ser definida, "após monitoramento constante e uma avaliação da situação nas diversas cidades e regiões do país afetadas pelo terremoto".

Os jogos - três na primeira divisão e seis na segunda - eram os que faltavam para completar a 4ª rodada desses torneios.

A 5ª rodada de ambas as competições, prevista para o fim de semana, está mantida, mas a realização dependerá de avaliações diárias, disse uma fonte da Dimayor à AFP.

"Em circunstâncias como esta, acreditamos que o futebol deve estar a serviço do país e apoiar aqueles que mais precisam", afirmou a organização em comunicado.