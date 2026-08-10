Rio - Italo Ferreira recuperou a liderança do ranking da Liga Mundial de Surfe (WSL). O potiguar venceu o sul-africano Luke Thompson, avançou às oitavas de final na etapa de Teahupoo, no Taiti, e recuperou a liderança após a derrota do italiano Leonardo Fioravanti diante do marroquino Ramzi Boukhiam.
A eliminação de Leonardo Fioravanti garantiu a liderança do ranking para o Brasil. Embora seja o atual líder, Italo Ferreira ainda pode ser superado por Miguel Pupo, que também avançou às oitavas. João Chianca e Alejo Muniz também avançaram para a próxima fase da etapa de Teahupoo.
Por outro lado, o atual campeão mundial Yago Dora foi derrotado pelo havaiano Seth Moniz em uma disputa equilibrada por 15.97 a 14.33, enquanto o bicampeão Filipe Toledo caiu para o japonês Connor O'Leary. Em um mar de poucas ondas, Filipinho foi derrotado por 4.06 a 1.63.
Já o tricampeão mundial Gabriel Medina protagonizou a melhor bateria do dia, mas não teve sorte contra o americano Kelly Slater, maior campeão da história, que estava inspirado e pegou ondas com notas 9.73 e 9.33. Medina foi bem e chegou a pegar uma onda de 8.43, mas foi superado pelo multicampeão.
Mesmo com o mar longe das melhores condições, Italo Ferreira conseguiu abrir vantagem e administrar o resultado sobre sul-africano Luke Thompson. O potiguar conseguiu uma onda com nota 7.17, que foi o suficiente para vencer o rival, que sequer conseguiu um tubo, por 9.17 a 1.87.
Italo Ferreira foi o quarto brasileiro a entrar na água. Antes dele, Samuel Pupo perdeu para o mexicano Alan Cleland, enquanto Yago Dora perdeu para o havaiano Seth Moniz e Filipe Toledo foi superado pelo japonês Connor O'Leary, que será o adversário do potiguar nas oitavas de final.
Depois de Italo Ferreira, João Chianca despachou o australiano Morgan Cibilic em uma bateria equilibrada, com a vitória por 17.83 a 15.90. Já Alejo Muniz venceu o japonês Kanoa Igarashi, enquanto Miguel Pupo fechou o dia com vitória sobre Mateus Herdy por 13.50 a 1.94.
Resultados da segunda rodada:
Kauli Vaast (FRA) 13.50 x Crosby Colapinto (EUA) 10.16 Samuel Pupo (BRA) 5.00 x Alan Cleland (MEX) 6.00 Yago Dora (BRA) 14.33 x Seth Moniz (HAV) 15.97 Marco Mignot (FRA) 7.84 x Barron Mamiya (HAV) 9.07 Filipe Toledo (BRA) 1.63 x Connor O'Leary (JAP) 4.06 Italo Ferreira (BRA)9.17 x Luke Thompson (AFS) 1.87 Liam O'Brien (AUS) 9.33 Jake Marshall (EUA) 7.83 Ethan Ewing (AUS) 14.17 x Joel Vaughan (AUS) 12.33 Leonardo Fioravanti (ITA) 13.50 x Ramzi Boukhiam (MAR) 15.67 Morgan Cibilic (AUS) 15.90 x João Chianca (BRA) 17.83 Kanoa Igarashi (JAP) 4.00 x Alejo Muniz (BRA) 7.07 George Pittar (AUS) 14.16 x Cole Houshmand (EUA) 7.50 Gabriel Medina (BRA) 16.10 x Kelly Slater (EUA) 19.06 Jack Robinson (AUS) 18.20 x Callum Robson (AUS) 17.40 Griffin Colapinto (EUA) 19.60 x Rio Waida (IND) 8.50 Miguel Pupo (BRA) 13.50 x Mateus Herdy (BRA) 1.94
Confrontos das oitavas de final
Kauli Vaast (FRA) x Alan Cleland (MEX) Seth Moniz (HAV) x Barron Mamiya (HAV) Connor O'Leary (JAP) x Italo Ferreira (BRA) Liam O'Brien (AUS) x Ethan Ewing (AUS) Ramzi Boukhiam (MAR) x João Chianca (BRA) Alejo Muniz (BRA) x George Pittar (AUS) Kelly Slater (EUA) x Jack Robinson (AUS) Griffin Colapinto (EUA) x Miguel Pupo (BRA)
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