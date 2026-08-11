Canobbio em ação pelo Fluminense diante do Independiente Rivadavia (ARG), no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Canobbio em ação pelo Fluminense diante do Independiente Rivadavia (ARG), no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 11/08/2026 07:00

Rio - Após quase quatro meses, o Fluminense reencontra o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Desde a vitória histórica dos argentinos pela fase de grupos, ambas equipes passaram por mudanças e momentos de oscilação antes do novo encontro pelo mata-mata da competição continental.

Na fase de grupos, o Fluminense perdeu para o Independiente Rivadavia por 2 a 1, de virada, no Maracanã, e empatou por 1 a 1, em Mendoza. O gol de John Kennedy nos acréscimos do segundo tempo no Estádio Malvinas Argentinas foi responsável pelo único tropeço dos argentinos na fase classificatória. O camisa 9, aliás, sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e será uma ausência importante.

Mas o Fluminense não foi o único que perdeu um jogador importante para o mata-mata da Libertadores. O Independiente Rivadavia vendeu o atacante Sebastián Villa, que era o destaque do time, para o Boca Juniors por 6,5 milhões de dólares (R$ 33,2 milhões). O jogador colombiano, de 30 anos, fez três gols e três assistências em seis jogos na fase de grupos da Libertadores.

Por outro lado, os argentinos se reforçaram após a saída de Sebastián Villa. A principal contratação foi o atacante Maximiliano Salas, de 28 anos, que estava no River Plate e já teve uma passagem de destaque pelo Racing. Além dele, chegou o atacante colombiano Luis Diaz, de 22, que atua como ponta direita, e o lateral-direito argentino Alex Vigo, de 27, que estava no Talleres. Já o Fluminense trouxe Thiago Silva e Hulk.

Desde a final do Carioca no fim de março, o Fluminense venceu 10 de 27 jogos oficiais — sem considerar os amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia durante a Copa do Mundo de 2026. O Tricolor vive numa turbulência, que agravou após a eliminação para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após o Mundial, foram seis jogos e nenhuma vitória.

Já o Independiente Rivadavia, por sua vez, foi surpreendido pelo Unión Santa Fe nas oitavas de final do Apertura do Campeonato Argentino, mesmo após fazer uma campanha quase perfeita na fase de grupos. Mas isso não abalou o time, que ainda lidera a classificação geral da competição. No Clausura, soma duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos.

Após a Copa do Mundo, o Independiente Rivadavia vem oscilando enquanto busca o ritmo ideal. Desde o dia 12 de julho, quando retomou o calendário, foram cinco jogos, três vitórias, todas por um gol de diferença, além de um empate e uma derrota. Uma das razões são os problemas físicos: o lateral-esquerdo Luciano Gómez, o meia Gonzalo Ríos e o atacante Fabrizio Sartori são dúvidas para o confronto.

Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Já a partida de volta acontece no dia 18, no mesmo horário, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. O vencedor avança às quartas de final e encara Platense (ARG) ou Coquimbo Unido (CHI).