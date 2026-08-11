Lesnar construiu uma carreira de sucesso no mundo das lutas (Foto: Reprodução/UFC)
A confirmação aconteceu durante participação no programa “The Pat McAfee Show”, poucos dias depois de sua última aparição nos ringues. Brock Lesnar enfrentou Oba Femi no “SummerSlam 2026”, em combate que acabou representando seu capítulo final no Pro Wrestling. Agora, segundo o próprio veterano, não existe intenção de buscar um novo desafio competitivo.
“Estou aqui hoje para dizer ao mundo que estou aposentado. Quero agradecer a todos. O último sábado foi um dia muito emocionante para mim. Sou muito grato por tudo”, anunciou Lesnar.
A carreira do americano ganhou proporções históricas justamente por transitar entre o MMA e o Pro Wrestling. No UFC, Brock chegou ao topo da divisão dos pesos-pesados em 2008, quando derrotou Randy Couture por nocaute e conquistou o cinturão.
O lutador permaneceu entre as principais atrações da organização até sua última apresentação no octógono, em 2016. Antes, durante e depois de sua passagem pelo MMA, Lesnar também se transformou em uma das figuras mais populares da WWE, onde conquistou títulos e participou de grandes momentos da companhia.
Agora, a família
Diferentemente de outras ocasiões em que deixou a competição para posteriormente retornar, Brock Lesnar garante que desta vez não pretende mudar de ideia. O ex-campeão afirmou que deseja dedicar o próximo capítulo de sua vida à família e acompanhar de perto o desenvolvimento esportivo dos filhos.
Entre os projetos familiares está o apoio à filha, que busca uma oportunidade de disputar os Jogos Olímpicos no arremesso de peso. Os filhos também seguem ligados ao esporte, com participação no hóquei no gelo. Depois de construir um currículo único entre o octógono e os ringues, Brock Lesnar agora pretende trocar os grandes eventos pela rotina ao lado da família.
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