Lesnar construiu uma carreira de sucesso no mundo das lutas - (Foto: Reprodução/UFC)

Lesnar construiu uma carreira de sucesso no mundo das lutas (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 11/08/2026 09:00

Aos 49 anos, Brock Lesnar decidiu encerrar definitivamente sua trajetória nos esportes de combate. Ex-campeão peso-pesado do UFC e uma das maiores estrelas da WWE, o americano confirmou que está se aposentando de vez após mais de duas décadas de uma carreira marcada por conquistas em diferentes modalidades.



A confirmação aconteceu durante participação no programa “The Pat McAfee Show”, poucos dias depois de sua última aparição nos ringues. Brock Lesnar enfrentou Oba Femi no “SummerSlam 2026”, em combate que acabou representando seu capítulo final no Pro Wrestling. Agora, segundo o próprio veterano, não existe intenção de buscar um novo desafio competitivo.



“Estou aqui hoje para dizer ao mundo que estou aposentado. Quero agradecer a todos. O último sábado foi um dia muito emocionante para mim. Sou muito grato por tudo”, anunciou Lesnar.