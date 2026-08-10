Bruno celebra conquista ao lado do filho, João Lucas Bastos - (Foto: Reprodução)

Bruno celebra conquista ao lado do filho, João Lucas Bastos (Foto: Reprodução)

Publicado 10/08/2026 07:00 | Atualizado 10/08/2026 17:48

Multicampeão no Jiu-Jitsu e considerado um dos principais professores da atualidade, Bruno Bastos recebeu um belo presente de Dia dos Pais no último domingo (9). Isso porque seu filho, João Lucas Bastos, de apenas 12 anos, sagrou-se campeão de sua categoria no ADCC Youth World Championship 2026, realizado no último final de semana, em Austin, no Texas (EUA).

Mesmo competindo em uma divisão de idade acima da sua habitual, João Lucas Bastos brilhou e fez uma campanha impecável, com duas vitórias por finalização em duas lutas disputadas no ADCC Youth. Na grande final, o jovem atleta precisou de menos de um minuto para finalizar o adversário.

Presente no corner do seu próprio filho e auxiliando a todo momento com orientações, Bruno Bastos não escondeu a emoção com a importante conquista do seu filho. Em entrevista ao perfil “@baze31media”, o experiente faixa-preta exaltou a dedicação de João Lucas e deixou claro que seu filho tem potencial para alcançar grandes feitos no esporte.

“O João Lucas é muito especial. Eu sei que é difícil para ele ser meu filho, mas ele está fazendo o caminho dele. Ele vai fazer muito mais do que eu fiz no Jiu-Jitsu, com certeza. O João é muito grande para a idade dele, então eu tive que fazer ele treinar com os atletas mais velhos e algumas vezes com os adultos também, porque ele tem 12 anos ainda, mas pesou 74kg aqui. Ele treina muito, faz preparação física, faz Ioga, treina Wrestling, Judô, Jiu-Jitsu, treina 4/5 horas por dia. Como eu disse, ele vai conquistar muito mais do que eu conquistei”, destacou Bruno.

O ADCC Youth World Championship, popularmente conhecido como ADCC Kids, reúne a cada edição os melhores atletas juvenis do mundo na atualidade e segue como a principal vitrine para os futuros destaques do grappling no cenário competitivo.