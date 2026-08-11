Times se enfrentaram no Maracanã na fase de grupos, no último mês de abril - Lucas Merçon / Fluminense

Times se enfrentaram no Maracanã na fase de grupos, no último mês de abrilLucas Merçon / Fluminense

Publicado 11/08/2026 09:00

Rio — É dia de decisão! O Fluminense encara o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta terça-feira (11), às 19h, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. O Tricolor, que está há sete jogos oficiais sem vencer, passa por um momento de pressão na temporada e entra em campo para buscar a retomada na partida mais importante da temporada no Maracanã.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Tricolor





Sendo assim, a provável escalação deve ser: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta, Canobbio, Soteldo e Hulk.



LEIA MAIS: Fluminense reencontra Independiente Rivadavia na Libertadores: veja o que mudou O zagueiro Thiago Silva, que se recuperou de uma lesão, e Hulk, substituindo John Kennedy, fora da temporada, devem ser as principais novidades. Além disso, visando o decisivo confronto, Zubeldía poupou titulares no clássico contra o Botafogo. Nomes como Martinelli, Lucho Acosta e Hércules começaram o último confronto no banco e podem ser escalados de titulares contra o Rivadavia.Sendo assim, a provável escalação deve ser: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta, Canobbio, Soteldo e Hulk.

Provável escalação do Independiente Rivadavia

Após a Copa do Mundo, o Independiente Rivadavia vem oscilando enquanto busca o ritmo ideal, com três vitórias, um empate e uma derrota. Devido a problemas físicos, o lateral-esquerdo Luciano Gómez e o meia Gonzalo Ríos são dúvidas para o confronto. Álex Arce, que marcou contra o Tricolor nos dois jogos da fase de grupos, é a referência do ataque.



Portanto, a escalação do time argentino deve ser: Bolcato; Osella, Leonard Costa, Studer e Elordi; Bottari, Sequeira, Fernández e Atencio; Sartori e Arce.

Arbitragem

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Fernando Vejar (CHI)