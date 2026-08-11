Copa Rio Internacional de Judô chega à sua 19ª edição com grande expectativa (Foto: Divulgação)
O anúncio das datas dá sequência à preparação para a estreia da competição no novo local. Tradicional no calendário da modalidade, a Copa Rio reúne atletas de diferentes categorias e chega à 19ª edição após a FJERJ anunciar, em julho, o Riocentro como novo palco do evento.
Localizado no Pavilhão 6 do complexo, o Anfiteatro tem 7,7 mil metros quadrados e capacidade para receber milhares de pessoas. O espaço permite concentrar as áreas de competição, atletas e público no mesmo ambiente durante os três dias de evento.
A programação detalhada, os prazos de inscrição e outras informações sobre a edição de 2026 serão divulgados posteriormente pela organização.
A Copa Rio Internacional de Judô tem patrocínio da Light, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A competição é realizada pelo Instituto Opus Vitae em parceria com a FJERJ e tem a chancela da Confederação Brasileira de Judô.
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