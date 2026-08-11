Copa Rio Internacional de Judô chega à sua 19ª edição com grande expectativa - (Foto: Divulgação)

Copa Rio Internacional de Judô chega à sua 19ª edição com grande expectativa (Foto: Divulgação)

Publicado 11/08/2026 08:00 | Atualizado 11/08/2026 09:56

A 19ª Copa Rio Internacional de Judô já tem data marcada. A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ) confirmou que a edição de 2026 será realizada nos dias 9, 10 e 11 de outubro, no Anfiteatro do Riocentro, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio.



O anúncio das datas dá sequência à preparação para a estreia da competição no novo local. Tradicional no calendário da modalidade, a Copa Rio reúne atletas de diferentes categorias e chega à 19ª edição após a FJERJ anunciar, em julho, o Riocentro como novo palco do evento.



Localizado no Pavilhão 6 do complexo, o Anfiteatro tem 7,7 mil metros quadrados e capacidade para receber milhares de pessoas. O espaço permite concentrar as áreas de competição, atletas e público no mesmo ambiente durante os três dias de evento.