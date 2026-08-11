Além da atuação médica, Assef é faixa-preta de Jiu-Jitsu e compete ativamente em alto nível - (Foto: Reprodução)

Além da atuação médica, Assef é faixa-preta de Jiu-Jitsu e compete ativamente em alto nível (Foto: Reprodução)

Publicado 11/08/2026 07:00 | Atualizado 11/08/2026 09:48

A clínica MedAssef completa sete anos de atuação no Rio de Janeiro consolidada como uma das maiores referências em saúde, longevidade e alta performance esportiva. Localizado no Recreio dos Bandeirantes, o espaço construiu uma trajetória de destaque ao unir a medicina moderna a um acompanhamento rigoroso voltado para atletas de elite e praticantes de atividades físicas, tornando-se amplamente conhecido na região como “O Consultório dos Campeões”.



À frente da instituição está o médico Antonio Assef, popularmente conhecido no meio esportivo como “Dr. Porrada”. Além da atuação médica, Assef é faixa-preta de Jiu-Jitsu e compete ativamente em alto nível. Essa vivência diária na rotina das artes marciais confere um diferencial único ao seu atendimento: a compreensão prática e profunda sobre os desgastes e necessidades de um atleta. A clínica se tornou referência no mercado ao trabalhar diretamente com diversos competidores que continuam entregando rendimento no topo da elite do esporte, mesmo com idades mais avançadas.



“Completar sete anos de história com a MedAssef é a consolidação de um trabalho feito com muita dedicação. Vivendo a rotina dos treinos e das competições de Jiu-Jitsu, entendo de perto as dores, as exigências e o desejo que cada atleta tem de performar no seu máximo sem comprometer a saúde. Ver o consultório completar quase uma década como um porto seguro para tantas trajetórias vitoriosas é um orgulho enorme”, destaca o Dr. Antonio Assef.