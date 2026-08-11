Além da atuação médica, Assef é faixa-preta de Jiu-Jitsu e compete ativamente em alto nível (Foto: Reprodução)
À frente da instituição está o médico Antonio Assef, popularmente conhecido no meio esportivo como “Dr. Porrada”. Além da atuação médica, Assef é faixa-preta de Jiu-Jitsu e compete ativamente em alto nível. Essa vivência diária na rotina das artes marciais confere um diferencial único ao seu atendimento: a compreensão prática e profunda sobre os desgastes e necessidades de um atleta. A clínica se tornou referência no mercado ao trabalhar diretamente com diversos competidores que continuam entregando rendimento no topo da elite do esporte, mesmo com idades mais avançadas.
“Completar sete anos de história com a MedAssef é a consolidação de um trabalho feito com muita dedicação. Vivendo a rotina dos treinos e das competições de Jiu-Jitsu, entendo de perto as dores, as exigências e o desejo que cada atleta tem de performar no seu máximo sem comprometer a saúde. Ver o consultório completar quase uma década como um porto seguro para tantas trajetórias vitoriosas é um orgulho enorme”, destaca o Dr. Antonio Assef.
Com uma metodologia focada na saúde integrativa, prevenção de lesões e otimização hormonal e metabólica, a MedAssef atende desde atletas profissionais e campeões de artes marciais até pessoas que buscam recuperar a vitalidade e a qualidade de vida. A proposta do consultório é mostrar que a longevidade esportiva é plenamente alcançável quando apoiada por estratégias médicas personalizadas e fundamentadas na ciência.
“O nosso grande diferencial não é apenas ver nossos atletas subindo ao topo do pódio nos principais eventos do mundo, mas o impacto real que geramos na rotina de cada um. Ver um competidor veterano mantendo o ritmo contra atletas mais jovens, ou um paciente comum recuperando a disposição para treinar e viver bem, é o que realmente dá sentido ao nosso trabalho diário”, complementa Assef.
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