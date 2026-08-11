Hulk em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hulk em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 11/08/2026 10:59 | Atualizado 11/08/2026 11:00

“Temos que ter muito cuidado em partidas de 180 minutos. Quando o primeiro jogo é em casa, você precisa aproveitar a oportunidade, mas sem fazer loucuras. Temos que errar o mínimo possível e ser eficazes, é fundamental”, disse o centroavante, em entrevista ao canal oficial do clube.“Nos últimos jogos, criamos bastante e, infelizmente, não aproveitamos da melhor maneira. Trabalhamos em cima disso. Estamos fazendo tudo certo, mas pecamos na finalização”, completou.Hulk também mostrou estar ansioso para entrar em campo no torneio continental pela primeira vez com a camisa tricolor: “Quando cheguei, ainda estava na fase de grupos. Sofri um pouco na arquibancada. Agora, a expectativa é a melhor possível. Queremos fazer um grande jogo e conquistar um bom resultado diante da nossa torcida”.