Mourinho teve passagem de destaque pelo Real Madrid entre 2010 e 2013Divulgação / Real Madrid
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Jogo será no domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Jogador, de 35 anos, fez parte da equipe de Carlo Ancelotti na competição; atleta tem contrato com o Rubro-Negro somente até dezembro
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De acordo com balanço mais recente do governo local, o desastre deixou ao menos 162 mortos, mais de 500 feridos e dezenas de desaparecidos
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