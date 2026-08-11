Mourinho teve passagem de destaque pelo Real Madrid entre 2010 e 2013 - Divulgação / Real Madrid

Mourinho teve passagem de destaque pelo Real Madrid entre 2010 e 2013Divulgação / Real Madrid

Publicado 11/08/2026 12:50 | Atualizado 11/08/2026 13:20

Rio - Sem conquistar títulos há duas temporadas, o Real Madrid investiu pesado em reforços e buscou atender os pedidos do técnico José Mourinho. Porém, a chegada dos novos jogadores pode impactar em saídas de outros nomes que já estavam no elenco.

Após uma reunião com a diretoria, José Mourinho manifestou o desejo de enxugar o elenco. O treinador português pretende trabalhar apenas com 20 jogadores para evitar ter atletas que tenham poucas perspectivas de entrar em campo, segundo o jornal espanhol "AS".

Com isso, três nomes foram colocados na lista de transferências: o zagueiro espanhol Raul Asencio, o lateral-esquerdo francês Ferland Mendy e o volante francês Eduardo Camavinga. Caso receba alguma proposta que atenda aos interesses, o Real Madrid deve negociá-los.

Entre os três, o meio-campista possui a maior chance de permanecer. Camavinga agradou Mourinho com suas atuações nos amistosos de pré-temporada e durante os treinamentos. Porém, a disputa por vaga no meio-campo é grande e o jogador é um grande ativo para ficar apenas no banco.

Já Raul Asencio e Mendy foram colocados no mercado por motivos diferentes. O zagueiro espanhol não passou confiança nos últimos anos e caiu para o fim da fila. Já o lateral, por sua vez, sofre com constantes problemas físicos, o que fez o Real Madrid trazer reforços como Carreras e Cucurrella.