Danilo em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Danilo em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/08/2026 12:10

"A Copa do Mundo, passado esse tempo, ainda está decantando. Foi realmente frustrante. Antes da competição, poucas pessoas falavam que o Brasil estava entre os favoritos. Mas a camisa, a história e o time que tinha diziam que o Brasil poderia ter ido mais longe, e a gente não conseguiu. Ficamos aquém do nosso potencial individual e de equipe, e isso torna tudo ainda mais difícil de digerir", disse em entrevista a Pedro Pirim, empreendedor e cofundador da plataforma Voz Futura, no videocast "O Próximo Passo".

Danilo, que tem contrato com o Flamengo, até o fim do ano, falou sobre seu futuro. O jogador afirmou que está no Rubro-Negro é algo que ele tem aproveitado muito e garantiu que será seu último ato como atleta.

"Se me falassem que eu ia ter a carreira que tive, passar por todos os clubes e conquistas e encerrar a carreira no Flamengo, que é o meu time de coração, eu teria assinado isso lá atrás. O dia a dia vai te engolindo. As responsabilidades, os resultados e as dificuldades. Mas a gente tem que parar para olhar esses detalhes e falar: "Cara, eu jogo no Flamengo". Eu tive a possibilidade de escolher voltar para o meu time de coração, aquele que eu via quando era criança, comemorava os gols e saía correndo pela rua", afirmou.

O Flamengo ainda deseja que Danilo permaneça no clube pelo menos por mais uma temporada. Sem abordar sobre sua continuidade ou não, o veterano afirmou que seguirá no futebol depois de parar.

"O futebol me deu muito, financeira e culturalmente, e eu cresci muito através do futebol. Então, penso que tudo o que aprendi, todas as experiências e os aprendizados com treinadores e grandes gestores me deixaram uma espécie de dívida com o próprio jogo", concluiu.